Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260629/v-krymu-muzhchina-za-tri-goda-vytyanul-u-sosedki-pochti-4-milliona-na-pokupku-zemli-1157247953.html
В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли
В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли
Жительница Симферополя на протяжении трех лет перечисляла соседу деньги, полагая, что он покупает для нее по сниженной цене земельные участки. Когда же женщине... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T21:30
2026-06-29T21:30
новости крыма
симферополь
мвд по республике крым
происшествия
мошенничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Жительница Симферополя на протяжении трех лет перечисляла соседу деньги, полагая, что он покупает для нее по сниженной цене земельные участки. Когда же женщине захотелось пожить в "приобретенном" доме, обман вскрылся. Общий объем переданных средств составил 3 640 000 рублей. О этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Как рассказала заявительница в полиции, мужчина убеждал ее, что у него есть возможность оформить сделку через знакомого специалиста по продаже недвижимости. Доверяя соседу, 33-летняя потерпевшая на протяжении трех лет передавала ему деньги, полагая, что он покупает на них для землю.Правоохранители установили, что злоумышленник регулярно, подбирая нужные слова, просил помочь ему финансово. В том числе, говорил, что он тяжело болен. В общей сложности соседка отдала ему 3 миллиона 640 тысяч рублей.На допросе фигурант дела признался, что он входил в доверие к гражданам, представляясь сотрудником правоохранительных органов, для убедительности он даже купил себе поддельные ордена и форменное обмундирование.Сейчас злоумышленник помещен под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанут 24 члена преступной группы по обвинению в хищении 8,7 миллиона рублей средств материнского капитала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в РоссииЖитель Кузбасса похитил у участника СВО из Севастополя 4,5 миллиона рублей"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, симферополь, мвд по республике крым, происшествия, мошенничество
В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли

В Симферополе женщина отдала соседу почти 4 миллиона на "покупку" земли

21:30 29.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Жительница Симферополя на протяжении трех лет перечисляла соседу деньги, полагая, что он покупает для нее по сниженной цене земельные участки. Когда же женщине захотелось пожить в "приобретенном" доме, обман вскрылся. Общий объем переданных средств составил 3 640 000 рублей. О этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Как рассказала заявительница в полиции, мужчина убеждал ее, что у него есть возможность оформить сделку через знакомого специалиста по продаже недвижимости. Доверяя соседу, 33-летняя потерпевшая на протяжении трех лет передавала ему деньги, полагая, что он покупает на них для землю.
"Ситуация прояснилась, когда заявительница обратилась к соседу с вопросом о возможности заселения в ранее "приобретенный" дом. Подозреваемый сообщил о возникших трудностях и, не имея возможности вернуть средства, предложил в качестве компенсации собственную квартиру. Женщина согласилась, но потребовала оформить договор. После получения документа она обратилась за консультацией к приятельнице – та выявила признаки подделки и настоятельно порекомендовала незамедлительно обратиться в правоохранительные органы", – рассказали в полиции.
Правоохранители установили, что злоумышленник регулярно, подбирая нужные слова, просил помочь ему финансово. В том числе, говорил, что он тяжело болен. В общей сложности соседка отдала ему 3 миллиона 640 тысяч рублей.
"Благодаря грамотно организованным оперативно‑розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю, подозреваемый был задержан. В процессе дальнейшего расследования выявлен еще один эпизод противоправной деятельности: под предлогом необходимости проведения операции мужчина завладел денежными средствами 53‑летнего симферопольца в размере 570 тысяч рублей", – говорится в сообщении МВД.
На допросе фигурант дела признался, что он входил в доверие к гражданам, представляясь сотрудником правоохранительных органов, для убедительности он даже купил себе поддельные ордена и форменное обмундирование.
Сейчас злоумышленник помещен под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанут 24 члена преступной группы по обвинению в хищении 8,7 миллиона рублей средств материнского капитала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в России
Житель Кузбасса похитил у участника СВО из Севастополя 4,5 миллиона рублей
"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника
 
Новости КрымаСимферопольМВД по Республике КрымПроисшествияМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Новости Крыма сегодня: что случилось за день
22:14Крымский мост: оперативная обстановка вечером 29 июня
21:53Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
21:52Фатальный удар: рекордные пятна на Солнце вызовут магнитный шторм
21:30В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли
21:22Под Симферополем возводят детский сад на 160 мест
21:05ПВО за шесть часов уничтожила 75 дронов над Крымом и другими регионами РФ
20:54Как избежать сердечно-сосудистых проблем в жару
20:28В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод
20:11Небо над Крымом украсит "Клубничная" луна: когда можно увидеть
19:55В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек
19:36В Севастополе снова отключают свет - причина и адреса
19:32Какие экологические тропы будут доступны для посещения в Ялтинском заповеднике
19:18Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся
19:10Конфликт в Феодосии: житель Кубани выстрелил из ружья в лобовое стекло машины
18:52Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
18:37На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома
18:22Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани
18:04Крым и Москву свяжет дополнительный поезд
17:48Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году
Лента новостейМолния