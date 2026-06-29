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В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли

В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли - РИА Новости Крым, 29.06.2026

В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли

Жительница Симферополя на протяжении трех лет перечисляла соседу деньги, полагая, что он покупает для нее по сниженной цене земельные участки. Когда же женщине... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T21:30

2026-06-29T21:30

2026-06-29T21:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Жительница Симферополя на протяжении трех лет перечисляла соседу деньги, полагая, что он покупает для нее по сниженной цене земельные участки. Когда же женщине захотелось пожить в "приобретенном" доме, обман вскрылся. Общий объем переданных средств составил 3 640 000 рублей. О этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Как рассказала заявительница в полиции, мужчина убеждал ее, что у него есть возможность оформить сделку через знакомого специалиста по продаже недвижимости. Доверяя соседу, 33-летняя потерпевшая на протяжении трех лет передавала ему деньги, полагая, что он покупает на них для землю.Правоохранители установили, что злоумышленник регулярно, подбирая нужные слова, просил помочь ему финансово. В том числе, говорил, что он тяжело болен. В общей сложности соседка отдала ему 3 миллиона 640 тысяч рублей.На допросе фигурант дела признался, что он входил в доверие к гражданам, представляясь сотрудником правоохранительных органов, для убедительности он даже купил себе поддельные ордена и форменное обмундирование.Сейчас злоумышленник помещен под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанут 24 члена преступной группы по обвинению в хищении 8,7 миллиона рублей средств материнского капитала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники создали фейковый бот по получению соцвыплат в РоссииЖитель Кузбасса похитил у участника СВО из Севастополя 4,5 миллиона рублей"Кидал" на автозапчасти: полиция Севастополя задержала серийного мошенника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, мвд по республике крым, происшествия, мошенничество