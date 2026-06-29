https://crimea.ria.ru/20260629/v-kerchi-organizovali-tochki-pitaniya-dlya-passazhirov-poezdov-1157250930.html

В Керчи организовали точки питания для пассажиров поездов

В Керчи организовали точки питания для пассажиров поездов - РИА Новости Крым, 29.06.2026

В Керчи организовали точки питания для пассажиров поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" по многочисленным просьбам пассажиров организованы точки продажи РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T16:40

2026-06-29T16:40

2026-06-29T16:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" по многочисленным просьбам пассажиров организованы точки продажи питания. Об этом сообщил и. о. главы администрации города Иван Кошель.Он рассказал, что для удобства пассажиров оборудованы столы с навесами, а также дополнительные биотуалеты.По информации компании "Гранд Сервис Экспресс", 30 июня все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк.От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохранится до 7 июля. Для удобства пассажиров ежедневно публикуется актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщениемИз Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсыДвижение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановлено

https://crimea.ria.ru/20260629/spros-na-toplivo-na-kubani-vyros-v-dva-raza--obemy-postavok-uvelichat-1157249600.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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