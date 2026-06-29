В Керчи организовали точки питания для пассажиров поездов
В Крыму для пассажиров поездов на станции Керчь-Южная организованы точки питания
16:40 29.06.2026 (обновлено: 16:43 29.06.2026)
© Глава администрации Керчи в МАКСВ районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму в районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" по многочисленным просьбам пассажиров организованы точки продажи питания. Об этом сообщил и. о. главы администрации города Иван Кошель.
Он рассказал, что для удобства пассажиров оборудованы столы с навесами, а также дополнительные биотуалеты.
"Комфорт граждан, ожидающих посадки на поезда или трансфер вглубь полуострова, – приоритетное направление в работе Крымских железных дорог", – отметил Кошель.
© Глава администрации Керчи в МАКСВ районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
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В районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
© Глава администрации Керчи в МАКСВ районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
2 из 6
В районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
© Глава администрации Керчи в МАКСВ районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
3 из 6
В районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
© Глава администрации Керчи в МАКСВ районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
4 из 6
В районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
© Глава администрации Керчи в МАКСВ районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
5 из 6
В районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
© Глава администрации Керчи в МАКСВ районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
6 из 6
В районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
1 из 6
В районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
2 из 6
В районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
3 из 6
В районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
4 из 6
В районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
5 из 6
В районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
6 из 6
В районе железнодорожного вокзала "Керчь-Южная" организованы точки продажи питания
© Глава администрации Керчи в МАКС
По информации компании "Гранд Сервис Экспресс", 30 июня все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк.
От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохранится до 7 июля. Для удобства пассажиров ежедневно публикуется актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусов.
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