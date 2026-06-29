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В Джанкое вода будет подаваться по графику
В Джанкое вода будет подаваться по графику - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В Джанкое вода будет подаваться по графику
В Джанкое вводится график подачи воды из-за временного ограничения электроснабжения в Крыму. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T15:10
2026-06-29T15:10
2026-06-29T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Джанкое вводится график подачи воды из-за временного ограничения электроснабжения в Крыму. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".Воду в городе будут подавать с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.Ранее сообщалось, что графики подачи воды ввели в селах под Алуштой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуштинском округе ввели график подачи водыОсенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запускуКак в Крыму строят объекты по госпрограмме
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РИА Новости Крым
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В Джанкое вода будет подаваться по графику
В Крыму график подачи воды ввели в Джанкое