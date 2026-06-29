https://crimea.ria.ru/20260629/v-armii-rossii-sozdaetsya-edinaya-sistema-borby-s-bpla---belousov-1157238038.html

В армии России создается единая система борьбы с БПЛА - Белоусов

В армии России создается единая система борьбы с БПЛА - Белоусов - РИА Новости Крым, 29.06.2026

В армии России создается единая система борьбы с БПЛА - Белоусов

Во всех группировках войск Вооруженных сил РФ применяется эшелонированная система тактических перехватчиков дронов, система противодействия беспилотникам... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T10:27

2026-06-29T10:27

2026-06-29T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Во всех группировках войск Вооруженных сил РФ применяется эшелонированная система тактических перехватчиков дронов, система противодействия беспилотникам формируется в единую систему ПВО со множеством элементов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.По его словам, система противодействия БПЛА формируется в единую систему ПВО со множеством элементов с различными задачами."В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов", - пояснил Белоусов.Глава Минобороны добавил, что в войсках активно создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности."У нас стало активно внедряться, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цель, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее", - уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО Путин: последствия ударов ВСУ по инфраструктуре надо свести к минимумуБойцы "Днепра" уничтожили пункт БПЛА и несколько отделений пехоты ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, андрей белоусов, вооруженные силы россии, беспилотные войска, новости