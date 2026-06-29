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В армии России создается единая система борьбы с БПЛА - Белоусов
В армии России создается единая система борьбы с БПЛА - Белоусов - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В армии России создается единая система борьбы с БПЛА - Белоусов
Во всех группировках войск Вооруженных сил РФ применяется эшелонированная система тактических перехватчиков дронов, система противодействия беспилотникам... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T10:27
2026-06-29T10:27
2026-06-29T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Во всех группировках войск Вооруженных сил РФ применяется эшелонированная система тактических перехватчиков дронов, система противодействия беспилотникам формируется в единую систему ПВО со множеством элементов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.По его словам, система противодействия БПЛА формируется в единую систему ПВО со множеством элементов с различными задачами."В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов", - пояснил Белоусов.Глава Минобороны добавил, что в войсках активно создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности."У нас стало активно внедряться, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цель, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее", - уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО Путин: последствия ударов ВСУ по инфраструктуре надо свести к минимумуБойцы "Днепра" уничтожили пункт БПЛА и несколько отделений пехоты ВСУ
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новости сво, пво, андрей белоусов, вооруженные силы россии, беспилотные войска, новости
В армии России создается единая система борьбы с БПЛА - Белоусов
В РФ активно внедряются мобильные огневые группы с дронами-перехватчиками – Белоусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Во всех группировках войск Вооруженных сил РФ применяется эшелонированная система тактических перехватчиков дронов, система противодействия беспилотникам формируется в единую систему ПВО со множеством элементов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
"Ситуация меняется каждые два-три месяца. Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные, прежде всего, FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем", – приводит словам министра РИА Новости.
По его словам, система противодействия БПЛА формируется в единую систему ПВО со множеством элементов с различными задачами.
"В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов", - пояснил Белоусов.
Глава Минобороны добавил, что в войсках активно создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности.
"У нас стало активно внедряться, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цель, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее", - уточнил он.
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