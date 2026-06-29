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В Алуштинском округе ввели график подачи воды
В Алуштинском округе ввели график подачи воды - РИА Новости Крым, 29.06.2026
В Алуштинском округе ввели график подачи воды
В связи с сезонным дефицитом воды в двух населенных пунктах городского округа Алушта вводится график подачи водоснабжения. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T13:16
2026-06-29T13:16
2026-06-29T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В связи с сезонным дефицитом воды в двух населенных пунктах городского округа Алушта вводится график подачи водоснабжения. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".В селе Лучистое с 29 июня 2026 года гарантированная подача воды будет осуществляться по графику:с 6:00 до 22:00 ул. Верхняя, д. 16А; Горная, д. 21, 23, 25; ул. Северная; ул. Гайдая, д. 1; ул. Сухое озеро; ул. Горная, д. 1–15; ул. Озерная; ул. Садовая, д. 1–14; пер. Солнечный; пер. Извилистый; ул. Северная, д. 15; ул. Западная; пер. Библиотечный, д. 2; ул. Школьная, д. 1–6; ул. Садовая, от д. 5; ул. Мира; пер. Извилистый; пер. Веселый, д. 7, 8; пер. Шоссейная, д. 1–17; ул. Шоссейная, д. 1–17; ул. Табачная, д. 34–37;с 18:00 до 22:00 пер. Клубный; ул. Виноградная; ул. Почтовая; ул. Южная; ул. Табачная, д. 24, 25, 31; ул. Родниковая; пер. Веселый, д. 1–3; ул. Урожайная, д. 2–10 и 1–16А; ул. Школьная, д. 1–25; ул. Табачная, д. 3–16; ул. Совхозная, тракторный стан.В селе Верхняя Кутузовка с 1 июля воду гарантированно будут подавать с 6:00 до 22:00.Вместе с тем, в случае увеличения полезной водоотдачи источников водоснабжения время подачи воды будет увеличено без дополнительного согласования.До конца года в поселках Форос и Красногвардейское отремонтируют и построят новые объекты водообеспечения и водоотведения. Это стало возможным в том числе благодаря реализации проекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство канализационного коллектора в БалаклавеОсенью канализационный коллектор в Алуште начнут готовить к запускуКак в Крыму строят объекты по госпрограмме
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новости крыма, алушта, водоснабжение, вода крыма, вода в крыму
В Алуштинском округе ввели график подачи воды
В Крыму ввели графики подачи воды в селах под Алуштой
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В связи с сезонным дефицитом воды в двух населенных пунктах городского округа Алушта вводится график подачи водоснабжения. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".
В селе Лучистое с 29 июня 2026 года гарантированная подача воды будет осуществляться по графику:
с 6:00 до 22:00 ул. Верхняя, д. 16А; Горная, д. 21, 23, 25; ул. Северная; ул. Гайдая, д. 1; ул. Сухое озеро; ул. Горная, д. 1–15; ул. Озерная; ул. Садовая, д. 1–14; пер. Солнечный; пер. Извилистый; ул. Северная, д. 15; ул. Западная; пер. Библиотечный, д. 2; ул. Школьная, д. 1–6; ул. Садовая, от д. 5; ул. Мира; пер. Извилистый; пер. Веселый, д. 7, 8; пер. Шоссейная, д. 1–17; ул. Шоссейная, д. 1–17; ул. Табачная, д. 34–37;
с 18:00 до 22:00 пер. Клубный; ул. Виноградная; ул. Почтовая; ул. Южная; ул. Табачная, д. 24, 25, 31; ул. Родниковая; пер. Веселый, д. 1–3; ул. Урожайная, д. 2–10 и 1–16А; ул. Школьная, д. 1–25; ул. Табачная, д. 3–16; ул. Совхозная, тракторный стан.
В селе Верхняя Кутузовка с 1 июля воду гарантированно будут подавать с 6:00 до 22:00.
"При выполнении аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика", – отметили на предприятии.
Вместе с тем, в случае увеличения полезной водоотдачи источников водоснабжения время подачи воды будет увеличено без дополнительного согласования.
До конца года в поселках Форос и Красногвардейское отремонтируют и построят новые объекты
водообеспечения и водоотведения. Это стало возможным в том числе благодаря реализации проекта "Инфраструктура для жизни".
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