https://crimea.ria.ru/20260629/spros-na-toplivo-na-kubani-vyros-v-dva-raza--obemy-postavok-uvelichat-1157249600.html

Спрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат

Спрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Спрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат

В Краснодарском крае спрос на бензин и дизель вырос в 1,5-2 раза. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T15:51

2026-06-29T15:51

2026-06-29T15:51

вениамин кондратьев

краснодарский край

краснодар

кубань

топливо

бензин

транспорт

автомобиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае спрос на бензин и дизель вырос в 1,5-2 раза. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По его информации, ведется работа с поставщиками, чтобы они увеличили объемы подвоза топлива.В регионе продолжается мониторинг цен на АЗС, наличия топлива и состояния логистических цепочек.Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России выступила с предложением снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил глава ресгиона Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задачу энергоснабжения Крыма решат поставки топлива по земле и морю - ПутинЗапрет на экспорт дизтоплива обсудят в РоссииПотребности Крыма в топливе будут обеспечены - Путин

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вениамин кондратьев, краснодарский край, краснодар, кубань, топливо, бензин, транспорт, автомобиль