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Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек
Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек
Русла рек расчищают в Крыму в рамках всероссийской акции "Вода России". О необходимости данных мероприятий на полуострове в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T08:13
2026-06-29T08:13
реки крыма
татьяна бобра
кфу (крымский федеральный университет)
экология
крым
новости крыма
вода в крыму
вода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Русла рек расчищают в Крыму в рамках всероссийской акции "Вода России". О необходимости данных мероприятий на полуострове в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая кафедрой экологии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.Реки, как концентраты направленных водных ресурсов, очень важны, добавила она. Также очень большое значение имеют наполняемость, расход, экологическое состояние русла рек и всего бассейна, а также качество речной воды.Расчистка русел, по словам гостьи студии, является обязательной вынужденной мерой, поскольку они засоряются разными способами."Это и естественное засорение, когда происходит отмирание древесной, кустарниковой растительности, которая концентрируется в русле. Это и застройка долин - туда смываются различного рода строительные отходы. Надо говорить и о химическом, биологическом, химическом загрязнении рек, при котором меняется среда водной экосистемы", - обратила внимание собеседница.Особенно это важно в пределах населенных пунктов, подчеркнула она.Однако, нужно обращать внимание на то, как именно происходит эта расчистка, обозначила завкафедрой экологии КФУ."Инструменты, которые при этом используются, к сожалению, часто вместе с механической массой повреждают и ту растительность, которая имеет место быть на пойме и на склонах долины реки. Поэтому возникают и негативные эффекты", - обратила внимание она.Уничтожение гидрофильной растительности, которая растет на пойме рек, оголяет склоны речных долин и, следовательно, способствует увеличению водной эрозии и размыву, пояснила спикер.Татьяна Бобра заключила, что несмотря на обязательность расчисток речных русел, для сохранения экологического баланса надо руководствоваться всеми установленными правилами."Природопользование в любом его виде опирается на экологические законы и нормативы. Поэтому для начала хорошо бы их соблюдать. Есть такое понятие зоуиты - это зоны с особым режимом функционирования, к ним относятся и водоохранные, санитарно-защитные зоны водных поверхностных объектов, в том числе и рек, со своими регламентами - что там можно делать, чего нельзя, и как именно это можно делать", - заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали чистить русло СалгираМы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раковПревышение норм химического загрязнения в реках Крыма - в чем причина
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РИА Новости Крым
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4.7
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реки крыма, татьяна бобра, кфу (крымский федеральный университет), экология, крым, новости крыма, вода в крыму, вода
Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек

В вододефицитном Крыму необходимо расчищать русла рек – завкафедры экологии КФУ

08:13 29.06.2026
 
© РИА Новости КрымРасчистка русла реки Салгир
Расчистка русла реки Салгир - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Русла рек расчищают в Крыму в рамках всероссийской акции "Вода России". О необходимости данных мероприятий на полуострове в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая кафедрой экологии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.

"Для территории Крыма реки и бассейны рек, играют очень большое значение, потому что они связывают весь Крым в единую парадинамическую систему по обмену веществом, энергией, поддержанию экологического баланса, биологического равновесия. Особое внимание им в Крыму необходимо уделять именно потому, что это вододефицитный регион", - отметила спикер.

Реки, как концентраты направленных водных ресурсов, очень важны, добавила она. Также очень большое значение имеют наполняемость, расход, экологическое состояние русла рек и всего бассейна, а также качество речной воды.
Расчистка русел, по словам гостьи студии, является обязательной вынужденной мерой, поскольку они засоряются разными способами.
"Это и естественное засорение, когда происходит отмирание древесной, кустарниковой растительности, которая концентрируется в русле. Это и застройка долин - туда смываются различного рода строительные отходы. Надо говорить и о химическом, биологическом, химическом загрязнении рек, при котором меняется среда водной экосистемы", - обратила внимание собеседница.
Особенно это важно в пределах населенных пунктов, подчеркнула она.

"И Салгир подвержен этой расчистке, и река Биюк-Карасу, одна из полноводных рек региона. И в районах сел, которые вверх по течению, выше Симферопольского водохранилища и так далее. Сегодня эта мера необходима", - подтвердила Татьяна Бобра.

Однако, нужно обращать внимание на то, как именно происходит эта расчистка, обозначила завкафедрой экологии КФУ.
"Инструменты, которые при этом используются, к сожалению, часто вместе с механической массой повреждают и ту растительность, которая имеет место быть на пойме и на склонах долины реки. Поэтому возникают и негативные эффекты", - обратила внимание она.
Уничтожение гидрофильной растительности, которая растет на пойме рек, оголяет склоны речных долин и, следовательно, способствует увеличению водной эрозии и размыву, пояснила спикер.
"С одной стороны она задерживает тот обломочный материал, который естественным образом должен поступать в реку, а с другой стороны - предотвращает размыв берегов", - отметила она.
Татьяна Бобра заключила, что несмотря на обязательность расчисток речных русел, для сохранения экологического баланса надо руководствоваться всеми установленными правилами.
"Природопользование в любом его виде опирается на экологические законы и нормативы. Поэтому для начала хорошо бы их соблюдать. Есть такое понятие зоуиты - это зоны с особым режимом функционирования, к ним относятся и водоохранные, санитарно-защитные зоны водных поверхностных объектов, в том числе и рек, со своими регламентами - что там можно делать, чего нельзя, и как именно это можно делать", - заключила она.
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