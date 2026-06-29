https://crimea.ria.ru/20260629/sokhranit-balans-ekosistemy-v-krymu-raschischayut-rusla-rek-1157102792.html

Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек

Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек

Русла рек расчищают в Крыму в рамках всероссийской акции "Вода России". О необходимости данных мероприятий на полуострове в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T08:13

2026-06-29T08:13

2026-06-29T08:13

реки крыма

татьяна бобра

кфу (крымский федеральный университет)

экология

крым

новости крыма

вода в крыму

вода

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148195836_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_41b5ea5bab695219b4c9de4ae73d2d7f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Русла рек расчищают в Крыму в рамках всероссийской акции "Вода России". О необходимости данных мероприятий на полуострове в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая кафедрой экологии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.Реки, как концентраты направленных водных ресурсов, очень важны, добавила она. Также очень большое значение имеют наполняемость, расход, экологическое состояние русла рек и всего бассейна, а также качество речной воды.Расчистка русел, по словам гостьи студии, является обязательной вынужденной мерой, поскольку они засоряются разными способами."Это и естественное засорение, когда происходит отмирание древесной, кустарниковой растительности, которая концентрируется в русле. Это и застройка долин - туда смываются различного рода строительные отходы. Надо говорить и о химическом, биологическом, химическом загрязнении рек, при котором меняется среда водной экосистемы", - обратила внимание собеседница.Особенно это важно в пределах населенных пунктов, подчеркнула она.Однако, нужно обращать внимание на то, как именно происходит эта расчистка, обозначила завкафедрой экологии КФУ."Инструменты, которые при этом используются, к сожалению, часто вместе с механической массой повреждают и ту растительность, которая имеет место быть на пойме и на склонах долины реки. Поэтому возникают и негативные эффекты", - обратила внимание она.Уничтожение гидрофильной растительности, которая растет на пойме рек, оголяет склоны речных долин и, следовательно, способствует увеличению водной эрозии и размыву, пояснила спикер.Татьяна Бобра заключила, что несмотря на обязательность расчисток речных русел, для сохранения экологического баланса надо руководствоваться всеми установленными правилами."Природопользование в любом его виде опирается на экологические законы и нормативы. Поэтому для начала хорошо бы их соблюдать. Есть такое понятие зоуиты - это зоны с особым режимом функционирования, к ним относятся и водоохранные, санитарно-защитные зоны водных поверхностных объектов, в том числе и рек, со своими регламентами - что там можно делать, чего нельзя, и как именно это можно делать", - заключила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали чистить русло СалгираМы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раковПревышение норм химического загрязнения в реках Крыма - в чем причина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реки крыма, татьяна бобра, кфу (крымский федеральный университет), экология, крым, новости крыма, вода в крыму, вода