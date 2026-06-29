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Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями
Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями
Белоруссия и Китай должны поддерживать стратегическое взаимодействие, содействовать развитию двусторонних отношений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T09:33
2026-06-29T09:33
2026-06-29T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Белоруссия и Китай должны поддерживать стратегическое взаимодействие, содействовать развитию двусторонних отношений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине, передает РИА Новости.По его словам, белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. Он обратил внимание, что Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности."Китай и Белоруссия должны поддерживать стратегическое взаимодействие, содействовать непрерывному развитию двусторонних отношений на высоком уровне и приносить больше пользы народам обеих стран", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Встреча двух лидеров прошла в понедельник в государственной резиденции Дяоюйтай. Президент Белоруссии отправился в Пекин после рабочего визита в Россию, который состоялся 26 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем Путин и Лукашенко говорили на ВалдаеТоварооборот РФ и Белоруссии вырос на 7% в первом квартале – Путин"Совсем другая война": Лукашенко встретился с представителями Зеленского
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РИА Новости Крым
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белоруссия, китай, политика, новости, си цзиньпин (председатель кнр), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями
Белоруссия и Китай должны поддерживать стратегическое взаимодействие - Си Цзиньпин
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Белоруссия и Китай должны поддерживать стратегическое взаимодействие, содействовать развитию двусторонних отношений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине, передает РИА Новости.
"Китай и Беларусь - железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты", - сказал лидер КНР.
По его словам, белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. Он обратил внимание, что Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности.
"Китай и Белоруссия должны поддерживать стратегическое взаимодействие, содействовать непрерывному развитию двусторонних отношений на высоком уровне и приносить больше пользы народам обеих стран", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Встреча двух лидеров прошла в понедельник
в государственной резиденции Дяоюйтай. Президент Белоруссии отправился в Пекин после рабочего визита в Россию, который состоялся 26 июня.
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