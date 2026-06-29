Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260629/si-tszinpin-i-lukashenko-proveli-vstrechu-v-pekine-1157235327.html
Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине
Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T07:28
2026-06-29T07:28
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
си цзиньпин (председатель кнр)
белоруссия
китай
политика
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157235211_3:0:867:486_1920x0_80_0_0_53de2b1924e0c3482a0fafe05804acff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.В ходе встречи Лукашенко отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР."Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик, информирует Sputnik Беларусь.Белорусский лидер 28 июня направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. По информации пресс-службы главы республики, Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах.26 июня Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции российского лидера на Валдае. Переговоры прошли в формате "тет-а-тет". Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, реализацию совместных проектов, а также международную ситуацию и обстановку в регионе. В субботу их общение продолжилось. Путин в интервью журналисту информационной службы "Вести" Павлу зарубину рассказал, что встреча с Лукашенко была очень удачной и содержательной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260628/o-chem-putin-i-lukashenko-govorili-na-valdae-1157233148.html
белоруссия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157235211_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_3422648d9a1c146e883dce0c2bd4b18d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, си цзиньпин (председатель кнр), белоруссия, китай, политика, новости, в мире
Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине

Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Китае

07:28 29.06.2026
 
© БелтаФлаги Китая и Белоруссии
Флаги Китая и Белоруссии
© Белта
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
"В первой половине дня 29 июня председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине", - говорится в сообщении.
В ходе встречи Лукашенко отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР.
"Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.
Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик, информирует Sputnik Беларусь.
Белорусский лидер 28 июня направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. По информации пресс-службы главы республики, Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах.
26 июня Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции российского лидера на Валдае. Переговоры прошли в формате "тет-а-тет". Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, реализацию совместных проектов, а также международную ситуацию и обстановку в регионе. В субботу их общение продолжилось. Путин в интервью журналисту информационной службы "Вести" Павлу зарубину рассказал, что встреча с Лукашенко была очень удачной и содержательной.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Вчера, 23:35
О чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае
 
Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоСи Цзиньпин (председатель КНР)БелоруссияКитайПолитикаНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:34Мы победим: как крымчанам бороться с кибератаками в интернете
08:13Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек
07:56Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду
07:44Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов
07:39Крымский мост сейчас – обстановка после открытия движения
07:32В Севастополе звучит отбой воздушной тревоги
07:28Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине
07:06Крымский мост открыт спустя пять часов
06:45Она хотела помирить США и СССР: как изменила мир Саманта Смит
06:21В Севастополе отражают атаку ВСУ - сбито два беспилотника
06:09Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
06:01Херсонская область обесточена
05:40Крымский мост закрыт с ночи
00:01+36 градусов: в Крым идет жара
00:00Какой сегодня праздник: 29 июня
23:35О чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае
23:27Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
22:38Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО
22:36Путин: спасение киевского режима не входит в планы России
22:34Путин заявил о задаче окончательного освобождения Донбасса и Новороссии
Лента новостейМолния