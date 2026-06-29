https://crimea.ria.ru/20260629/si-tszinpin-i-lukashenko-proveli-vstrechu-v-pekine-1157235327.html
Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине
Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T07:28
2026-06-29T07:28
2026-06-29T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.В ходе встречи Лукашенко отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР."Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик, информирует Sputnik Беларусь.Белорусский лидер 28 июня направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. По информации пресс-службы главы республики, Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах.26 июня Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции российского лидера на Валдае. Переговоры прошли в формате "тет-а-тет". Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, реализацию совместных проектов, а также международную ситуацию и обстановку в регионе. В субботу их общение продолжилось. Путин в интервью журналисту информационной службы "Вести" Павлу зарубину рассказал, что встреча с Лукашенко была очень удачной и содержательной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, си цзиньпин (председатель кнр), белоруссия, китай, политика, новости, в мире
Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине
Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Китае
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
"В первой половине дня 29 июня председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине", - говорится в сообщении.
В ходе встречи Лукашенко отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР.
"Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.
Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик, информирует Sputnik Беларусь.
Белорусский лидер 28 июня направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. По информации пресс-службы главы республики, Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах.
26 июня Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции российского лидера на Валдае. Переговоры прошли в формате "тет-а-тет". Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, реализацию совместных проектов, а также международную ситуацию и обстановку в регионе. В субботу их общение продолжилось. Путин в интервью журналисту информационной службы "Вести" Павлу зарубину рассказал, что встреча с Лукашенко была очень удачной и содержательной.
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