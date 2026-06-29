https://crimea.ria.ru/20260629/si-tszinpin-i-lukashenko-proveli-vstrechu-v-pekine-1157235327.html

Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине

Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T07:28

2026-06-29T07:28

2026-06-29T07:28

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.В ходе встречи Лукашенко отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР."Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик, информирует Sputnik Беларусь.Белорусский лидер 28 июня направился с большим комплексным визитом в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. По информации пресс-службы главы республики, Лукашенко посетит ряд государств для переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах.26 июня Лукашенко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции российского лидера на Валдае. Переговоры прошли в формате "тет-а-тет". Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, реализацию совместных проектов, а также международную ситуацию и обстановку в регионе. В субботу их общение продолжилось. Путин в интервью журналисту информационной службы "Вести" Павлу зарубину рассказал, что встреча с Лукашенко была очень удачной и содержательной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, си цзиньпин (председатель кнр), белоруссия, китай, политика, новости, в мире