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Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
В Севастополе состоится суд над 38-летним местным жителем, который убил шампуром знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T18:52
2026-06-29T18:52
2026-06-29T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе состоится суд над 38-летним местным жителем, который убил шампуром знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре города.Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). С обвинительным заключением материалы дела переданы в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Крыму 23-летний житель Евпатории приговорен к 6,5 годам колонии по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкойСК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростковГотовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, убийство
Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
Севастополец убил знакомого шампуром во время отдыха на озере