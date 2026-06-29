https://crimea.ria.ru/20260629/sevastopolets-na-otdykhe-ubil-znakomogo-shampurom-1157250299.html

Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром

Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром

В Севастополе состоится суд над 38-летним местным жителем, который убил шампуром знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T18:52

2026-06-29T18:52

2026-06-29T18:52

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе состоится суд над 38-летним местным жителем, который убил шампуром знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре города.Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). С обвинительным заключением материалы дела переданы в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в Крыму 23-летний житель Евпатории приговорен к 6,5 годам колонии по обвинению в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкойСК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростковГотовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, убийство