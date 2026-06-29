https://crimea.ria.ru/20260629/sber-podderzhit-zhiteley-i-predprinimateley-kryma-i-sevastopolya-1157244984.html

"Сбер" поддержит жителей и предпринимателей Крыма и Севастополя

"Сбер" поддержит жителей и предпринимателей Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 29.06.2026

"Сбер" поддержит жителей и предпринимателей Крыма и Севастополя

"Сбер" окажет поддержку гражданам и бизнесу Крыма, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, он поможет снизить финансовую нагрузку, сообщает... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T14:06

2026-06-29T14:06

2026-06-29T14:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. "Сбер" окажет поддержку гражданам и бизнесу Крыма, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, он поможет снизить финансовую нагрузку, сообщает пресс-служба банка.Пострадавшим клиентам после предоставления подтверждающих документов (повреждение имущества, причинение вреда здоровью, влияние на бизнес клиента) доступны программы урегулирования: кредитные каникулы для физических лиц и для бизнеса на срок до шести месяцев; собственные программы поддержки банка, в рамках которых возможно реструктурировать кредиты на срок до 12 месяцев. Также физлица и клиенты сегмента "Малый и микробизнес" смогут подать заявку на реструктуризацию кредитов.Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально. Выбор программы урегулирования задолженности зависит от вида кредита, суммы задолженности, влияния ЧС и необходимого срока поддержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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