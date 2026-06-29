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"Сбер" поддержит жителей и предпринимателей Крыма и Севастополя
"Сбер" поддержит жителей и предпринимателей Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 29.06.2026
"Сбер" поддержит жителей и предпринимателей Крыма и Севастополя
"Сбер" окажет поддержку гражданам и бизнесу Крыма, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, он поможет снизить финансовую нагрузку, сообщает... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T14:06
2026-06-29T14:06
2026-06-29T14:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. "Сбер" окажет поддержку гражданам и бизнесу Крыма, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, он поможет снизить финансовую нагрузку, сообщает пресс-служба банка.Пострадавшим клиентам после предоставления подтверждающих документов (повреждение имущества, причинение вреда здоровью, влияние на бизнес клиента) доступны программы урегулирования: кредитные каникулы для физических лиц и для бизнеса на срок до шести месяцев; собственные программы поддержки банка, в рамках которых возможно реструктурировать кредиты на срок до 12 месяцев. Также физлица и клиенты сегмента "Малый и микробизнес" смогут подать заявку на реструктуризацию кредитов.Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально. Выбор программы урегулирования задолженности зависит от вида кредита, суммы задолженности, влияния ЧС и необходимого срока поддержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сбер, сбербанк в крыму, крым, новости крыма, банк, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. "Сбер" окажет поддержку гражданам и бизнесу Крыма, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, он поможет снизить финансовую нагрузку, сообщает пресс-служба банка.
Пострадавшим клиентам после предоставления подтверждающих документов (повреждение имущества, причинение вреда здоровью, влияние на бизнес клиента) доступны программы урегулирования: кредитные каникулы для физических лиц и для бизнеса на срок до шести месяцев; собственные программы поддержки банка, в рамках которых возможно реструктурировать кредиты на срок до 12 месяцев. Также физлица и клиенты сегмента "Малый и микробизнес" смогут подать заявку на реструктуризацию кредитов.
Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально. Выбор программы урегулирования задолженности зависит от вида кредита, суммы задолженности, влияния ЧС и необходимого срока поддержки.
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