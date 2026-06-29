https://crimea.ria.ru/20260629/rossiyskie-voyska-vzyali-pod-kontrol-bogodarovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1157240181.html
Российские войска взяли под контроль Богодаровку в Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль Богодаровку в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Российские войска взяли под контроль Богодаровку в Днепропетровской области
Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T12:13
2026-06-29T12:13
2026-06-29T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке, отматили в МО. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.Накануне стало известно, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. За день до этого подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260628/putin-zayavil-o-zadache-okonchatelnogo-osvobozhdeniya-donbassa-i-novorossii-1157231937.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
Российские войска взяли под контроль Богодаровку в Днепропетровской области
Российские войска освободили Богодаровку в Днепропетровской области
12:13 29.06.2026 (обновлено: 12:35 29.06.2026)