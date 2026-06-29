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Российские войска взяли под контроль Богодаровку в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Российские войска взяли под контроль Богодаровку в Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль Богодаровку в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Российские войска взяли под контроль Богодаровку в Днепропетровской области
Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T12:13
2026-06-29T12:35
новости сво
днепропетровская область
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке, отматили в МО. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.Накануне стало известно, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. За день до этого подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, днепропетровская область, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф
Российские войска взяли под контроль Богодаровку в Днепропетровской области

Российские войска освободили Богодаровку в Днепропетровской области

12:13 29.06.2026 (обновлено: 12:35 29.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск
Военнослужащие 6-й мотострелковой бригады Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке, отматили в МО. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.
Накануне стало известно, что российские военные освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. За день до этого подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области.
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