Рейтинг@Mail.ru
Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260629/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-550-voennykh-za-mesyats-1157245932.html
Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц
Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц
Россия за последний месяц смогла вернуть из украинского плена 550 своих военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T14:16
2026-06-29T14:16
яна лантратова
владимир путин (политик)
обмен пленными
пленные
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157245816_0:46:3475:2001_1920x0_80_0_0_97a2bd5cffdc1690cc530a11a3a9a882.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Россия за последний месяц смогла вернуть из украинского плена 550 своих военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Помимо обмена военнопленными, аппарату уполномоченного удалось договориться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о воссоединении семей мирных граждан, добавила Лантратова. В частности, всех жителей Курской области, захваченных боевиками ВСУ и незаконно удерживаемых на Украине, удалось вернуть домой."Удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома", – сказала она.26 июня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Предыдущий обмен состоялся 5 июня. Россия вернула 185 бойцов, взамен передав Киеву аналогичное количество 185 солдат ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять жителей Курской области вернулись из украинского пленаЛантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на МосквуВ Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157245816_373:0:3102:2047_1920x0_80_0_0_9ef7e8a03c6ebccb2a1503d893d2ddbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яна лантратова, владимир путин (политик), обмен пленными, пленные, новости сво, новости
Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц

Россия за месяц вернула из украинского плена 550 военнослужащих – Лантратова

14:16 29.06.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссия вернула 160 военнослужащих из украинского плена
Россия вернула 160 военнослужащих из украинского плена - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Россия за последний месяц смогла вернуть из украинского плена 550 своих военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают", - сказала омбудсмен.
Помимо обмена военнопленными, аппарату уполномоченного удалось договориться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о воссоединении семей мирных граждан, добавила Лантратова. В частности, всех жителей Курской области, захваченных боевиками ВСУ и незаконно удерживаемых на Украине, удалось вернуть домой.
"Удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома", – сказала она.
26 июня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Предыдущий обмен состоялся 5 июня. Россия вернула 185 бойцов, взамен передав Киеву аналогичное количество 185 солдат ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять жителей Курской области вернулись из украинского плена
Лантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на Москву
В Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен
 
Яна ЛантратоваВладимир Путин (политик)Обмен пленнымиПленныеНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10В Джанкое вода будет подаваться по графику
14:5496 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России
14:43Алушта частично обесточена
14:28В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
14:16Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц
14:06"Сбер" поддержит жителей и предпринимателей Крыма и Севастополя
13:54Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области
13:38Более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией в Тверской области
13:25Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины
13:16В Алуштинском округе ввели график подачи воды
12:59Жителя Севастополя будут судить за попытку распространения крупной партии наркотиков
12:39Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
12:13Российские войска взяли под контроль Богодаровку в Днепропетровской области
12:09Киевский режим нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями – СВР
12:01Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением
11:52В Севастополе отбой воздушной тревоги
11:41В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
11:36Жара в Крыму - в МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
11:23Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
11:15Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановлено
Лента новостейМолния