https://crimea.ria.ru/20260629/rossiya-vernula-iz-ukrainskogo-plena-550-voennykh-za-mesyats-1157245932.html

Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц

Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц

Россия за последний месяц смогла вернуть из украинского плена 550 своих военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T14:16

2026-06-29T14:16

2026-06-29T14:16

яна лантратова

владимир путин (политик)

обмен пленными

пленные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Россия за последний месяц смогла вернуть из украинского плена 550 своих военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Помимо обмена военнопленными, аппарату уполномоченного удалось договориться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о воссоединении семей мирных граждан, добавила Лантратова. В частности, всех жителей Курской области, захваченных боевиками ВСУ и незаконно удерживаемых на Украине, удалось вернуть домой."Удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома", – сказала она.26 июня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Предыдущий обмен состоялся 5 июня. Россия вернула 185 бойцов, взамен передав Киеву аналогичное количество 185 солдат ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять жителей Курской области вернулись из украинского пленаЛантратова обратится в ООН и ОБСЕ после атак дронов на МосквуВ Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна лантратова, владимир путин (политик), обмен пленными, пленные, новости сво, новости