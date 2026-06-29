https://crimea.ria.ru/20260629/rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-v-sevastopole-snyat-1157259249.html

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T21:53

2026-06-29T21:53

2026-06-29T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что потребителям 2-й очереди электроснабжение будет восстановлено постепенно."Когда электроснабжение будет восстановлено, пожалуйста, не включайте все электроприборы в квартире одновременно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. Подключайте технику постепенно", – предупредил Развожаев.В 20.10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения "для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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