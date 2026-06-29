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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T21:53
2026-06-29T21:53
2026-06-29T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что потребителям 2-й очереди электроснабжение будет восстановлено постепенно."Когда электроснабжение будет восстановлено, пожалуйста, не включайте все электроприборы в квартире одновременно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. Подключайте технику постепенно", – предупредил Развожаев.В 20.10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения "для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения
21:53 29.06.2026 (обновлено: 22:02 29.06.2026)