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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T21:53
2026-06-29T22:02
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он добавил, что потребителям 2-й очереди электроснабжение будет восстановлено постепенно."Когда электроснабжение будет восстановлено, пожалуйста, не включайте все электроприборы в квартире одновременно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. Подключайте технику постепенно", – предупредил Развожаев.В 20.10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения "для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

21:53 29.06.2026 (обновлено: 22:02 29.06.2026)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. Перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован", – написал глава города в своем канале в "МАКС".
Он добавил, что потребителям 2-й очереди электроснабжение будет восстановлено постепенно.
"Когда электроснабжение будет восстановлено, пожалуйста, не включайте все электроприборы в квартире одновременно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам. Подключайте технику постепенно", – предупредил Развожаев.
В 20.10 в понедельник Развожаев сообщал, что по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") в Севастополе в качестве вынужденной меры введен режим временного ограничения электроснабжения "для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме".
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаЭлектроэнергияЭлектросетиЭлектричество
 
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