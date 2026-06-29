https://crimea.ria.ru/20260629/pvo-za-shest-chasov-unichtozhila-75-dronov-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rf--1157259020.html

ПВО за шесть часов уничтожила 75 дронов над Крымом и другими регионами РФ

ПВО за шесть часов уничтожила 75 дронов над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 29.06.2026

ПВО за шесть часов уничтожила 75 дронов над Крымом и другими регионами РФ

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей 75 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T21:05

2026-06-29T21:05

2026-06-29T21:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей 75 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны России.В ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областей, московского региона, Краснодарского края, а также Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей.Утром в понедельник, 29 июня, в Минобороны сообщали, что в течение ночи силы ПВО уничтожили над регионами России, в том числе Крымом, а также над Азовским и Черным морями более 200 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В армии России создается единая система борьбы с БПЛА - Белоусов В Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)