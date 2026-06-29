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ПВО за шесть часов уничтожила 75 дронов над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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ПВО за шесть часов уничтожила 75 дронов над Крымом и другими регионами РФ
ПВО за шесть часов уничтожила 75 дронов над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 29.06.2026
ПВО за шесть часов уничтожила 75 дронов над Крымом и другими регионами РФ
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей 75 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T21:05
2026-06-29T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей 75 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны России.В ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областей, московского региона, Краснодарского края, а также Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей.Утром в понедельник, 29 июня, в Минобороны сообщали, что в течение ночи силы ПВО уничтожили над регионами России, в том числе Крымом, а также над Азовским и Черным морями более 200 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В армии России создается единая система борьбы с БПЛА - Белоусов В Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках Более мощные - Путин рассказал об ударах по Украине и наращивании ПВО
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атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО за шесть часов уничтожила 75 дронов над Крымом и другими регионами РФ

75 украинских дронов уничтожены над Крымом и другими регионами России за шесть часов

21:05 29.06.2026 (обновлено: 21:07 29.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей 75 украинских беспилотников за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В период с 14-00 до 20-00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областей, московского региона, Краснодарского края, а также Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей.
Утром в понедельник, 29 июня, в Минобороны сообщали, что в течение ночи силы ПВО уничтожили над регионами России, в том числе Крымом, а также над Азовским и Черным морями более 200 беспилотников ВСУ.
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Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости СВОПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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