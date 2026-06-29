https://crimea.ria.ru/20260629/primenim-ves-potentsial-belorussiya-otvetila-na-ugrozy-ukrainy-1157243768.html

Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины

Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины

Белоруссия в случае агрессии Украины ответит с применением всего своего потенциала. Об этом заявил замглавы МИД республики Игорь Секрета в интервью RT. РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T13:25

2026-06-29T13:25

2026-06-29T13:25

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новости

граница

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Белоруссия в случае агрессии Украины ответит с применением всего своего потенциала. Об этом заявил замглавы МИД республики Игорь Секрета в интервью RT.По его словам, украинцы знают это.Западные страны также отлично знают, что Москва и Минск подписали договор, который предполагает, что если какая-либо страна нападет на Союзное государство, это повлечет немедленный ответ в рамках договора, и использование любого, даже обычного, вооружения может привести к серьезным последствиям.Секрета отметил, что "красные линии" было четко определены президентом Белоруссии Александром Лукашенко – это границы страны.Оценивая ситуацию на белорусско-украинской границе, замглавы МИД сказал, что активных военных приготовлений со стороны Киева, которые могли бы указать на возможное нападение на Беларусь, нет.Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы, выразил мнение, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи с представителями Владимира Зеленского предупредил Киев, что в случае втягивания Минска в войну ее качество "мгновенно изменится".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьямиО чем Путин и Лукашенко говорили на ВалдаеОторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, новости, граница, украина