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Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины
Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины
Белоруссия в случае агрессии Украины ответит с применением всего своего потенциала. Об этом заявил замглавы МИД республики Игорь Секрета в интервью RT. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T13:25
2026-06-29T13:25
2026-06-29T13:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Белоруссия в случае агрессии Украины ответит с применением всего своего потенциала. Об этом заявил замглавы МИД республики Игорь Секрета в интервью RT.По его словам, украинцы знают это.Западные страны также отлично знают, что Москва и Минск подписали договор, который предполагает, что если какая-либо страна нападет на Союзное государство, это повлечет немедленный ответ в рамках договора, и использование любого, даже обычного, вооружения может привести к серьезным последствиям.Секрета отметил, что "красные линии" было четко определены президентом Белоруссии Александром Лукашенко – это границы страны.Оценивая ситуацию на белорусско-украинской границе, замглавы МИД сказал, что активных военных приготовлений со стороны Киева, которые могли бы указать на возможное нападение на Беларусь, нет.Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы, выразил мнение, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи с представителями Владимира Зеленского предупредил Киев, что в случае втягивания Минска в войну ее качество "мгновенно изменится".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьямиО чем Путин и Лукашенко говорили на ВалдаеОторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь
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белоруссия, новости, граница, украина
Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины
Белоруссия в случае агрессии Украины ответит всем имеющимся потенциалом – МИД республики
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым.
Белоруссия в случае агрессии Украины ответит с применением всего своего потенциала. Об этом заявил замглавы МИД республики Игорь Секрета в интервью RT
.
"Если граница (Белоруссии – ред.) будет без разрешения или, сопровождаясь агрессией, пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала", – сказал дипломат.
По его словам, украинцы знают это.
Западные страны также отлично знают, что Москва и Минск подписали договор, который предполагает, что если какая-либо страна нападет на Союзное государство, это повлечет немедленный ответ в рамках договора, и использование любого, даже обычного, вооружения может привести к серьезным последствиям.
Секрета отметил, что "красные линии" было четко определены президентом Белоруссии Александром Лукашенко – это границы страны.
Оценивая ситуацию на белорусско-украинской границе, замглавы МИД сказал, что активных военных приготовлений со стороны Киева, которые могли бы указать на возможное нападение на Беларусь, нет.
Ранее Зеленский выступил с угрозами
в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы
, выразил мнение, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил
, что в ходе недавней встречи с представителями Владимира Зеленского предупредил Киев, что в случае втягивания Минска в войну ее качество "мгновенно изменится".
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