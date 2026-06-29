Рейтинг@Mail.ru
Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260629/primenim-ves-potentsial-belorussiya-otvetila-na-ugrozy-ukrainy-1157243768.html
Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины
Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины
Белоруссия в случае агрессии Украины ответит с применением всего своего потенциала. Об этом заявил замглавы МИД республики Игорь Секрета в интервью RT. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T13:25
2026-06-29T13:25
белоруссия
новости
граница
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111545/78/1115457826_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_03f9087e8b7757033e99095ac48e8203.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Белоруссия в случае агрессии Украины ответит с применением всего своего потенциала. Об этом заявил замглавы МИД республики Игорь Секрета в интервью RT.По его словам, украинцы знают это.Западные страны также отлично знают, что Москва и Минск подписали договор, который предполагает, что если какая-либо страна нападет на Союзное государство, это повлечет немедленный ответ в рамках договора, и использование любого, даже обычного, вооружения может привести к серьезным последствиям.Секрета отметил, что "красные линии" было четко определены президентом Белоруссии Александром Лукашенко – это границы страны.Оценивая ситуацию на белорусско-украинской границе, замглавы МИД сказал, что активных военных приготовлений со стороны Киева, которые могли бы указать на возможное нападение на Беларусь, нет.Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы, выразил мнение, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи с представителями Владимира Зеленского предупредил Киев, что в случае втягивания Минска в войну ее качество "мгновенно изменится".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьямиО чем Путин и Лукашенко говорили на ВалдаеОторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь
белоруссия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111545/78/1115457826_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_56fc2d09462b0a89f093aee8b7a13016.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, новости, граница, украина
Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины

Белоруссия в случае агрессии Украины ответит всем имеющимся потенциалом – МИД республики

13:25 29.06.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Белоруссия в случае агрессии Украины ответит с применением всего своего потенциала. Об этом заявил замглавы МИД республики Игорь Секрета в интервью RT.
"Если граница (Белоруссии – ред.) будет без разрешения или, сопровождаясь агрессией, пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала", – сказал дипломат.
По его словам, украинцы знают это.
Западные страны также отлично знают, что Москва и Минск подписали договор, который предполагает, что если какая-либо страна нападет на Союзное государство, это повлечет немедленный ответ в рамках договора, и использование любого, даже обычного, вооружения может привести к серьезным последствиям.
Секрета отметил, что "красные линии" было четко определены президентом Белоруссии Александром Лукашенко – это границы страны.
Оценивая ситуацию на белорусско-украинской границе, замглавы МИД сказал, что активных военных приготовлений со стороны Киева, которые могли бы указать на возможное нападение на Беларусь, нет.
Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь. Глава киевского режима потребовал выключить эту технику, а в противном случае пообещал сделать это силами ВСУ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эти угрозы, выразил мнение, что киевский режим стремится втянуть Белоруссию в украинский конфликт, тем самым осложнив его урегулирование политико-дипломатическими средствами.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе недавней встречи с представителями Владимира Зеленского предупредил Киев, что в случае втягивания Минска в войну ее качество "мгновенно изменится".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями
О чем Путин и Лукашенко говорили на Валдае
Оторван от реальности: что ждет Зеленского в случае атаки на Беларусь
 
БелоруссияНовостиГраницаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10В Джанкое вода будет подаваться по графику
14:5496 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России
14:43Алушта частично обесточена
14:28В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
14:16Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц
14:06"Сбер" поддержит жителей и предпринимателей Крыма и Севастополя
13:54Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области
13:38Более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией в Тверской области
13:25Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины
13:16В Алуштинском округе ввели график подачи воды
12:59Жителя Севастополя будут судить за попытку распространения крупной партии наркотиков
12:39Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
12:13Российские войска взяли под контроль Богодаровку в Днепропетровской области
12:09Киевский режим нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями – СВР
12:01Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением
11:52В Севастополе отбой воздушной тревоги
11:41В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
11:36Жара в Крыму - в МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
11:23Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
11:15Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановлено
Лента новостейМолния