https://crimea.ria.ru/20260629/pravila-vydachi-semeynoy-ipoteki-s-1-iyulya-v-rossii-ne-izmenyatsya-1157257934.html

Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся

Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся

Правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся. Об этом сообщил премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T19:18

2026-06-29T19:18

2026-06-29T19:18

марат хуснуллин

ипотека

семья

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правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся. Об этом сообщил премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, правительство совместно со всеми заинтересованными ведомствами прорабатывают различные варианты. Задача - повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию, отметил Хуснуллин.Он подчеркнул, что по модернизации семейной ипотеки важно принять "очень взвешенное решение", а также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, ипотека, семья, россия, правительство россии, новости