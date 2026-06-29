https://crimea.ria.ru/20260629/pravila-vydachi-semeynoy-ipoteki-s-1-iyulya-v-rossii-ne-izmenyatsya-1157257934.html
Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся
Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся
Правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся. Об этом сообщил премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T19:18
2026-06-29T19:18
2026-06-29T19:18
марат хуснуллин
ипотека
семья
россия
правительство россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151305243_0:320:3070:2048_1920x0_80_0_0_9b410345905df2f696adb44b9fe89c47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся. Об этом сообщил премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, правительство совместно со всеми заинтересованными ведомствами прорабатывают различные варианты. Задача - повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию, отметил Хуснуллин.Он подчеркнул, что по модернизации семейной ипотеки важно принять "очень взвешенное решение", а также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151305243_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_610811a419082015fb8eed3209f7e814.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, ипотека, семья, россия, правительство россии, новости
Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся
Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России пока менять не будут - Хуснуллин
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся. Об этом сообщил премьер РФ Марат Хуснуллин.
"По поручению президента мы продолжаем работать над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними", – написал он в своем канале в МАКС.
По его словам, правительство совместно со всеми заинтересованными ведомствами прорабатывают различные варианты. Задача - повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию, отметил Хуснуллин.
Он подчеркнул, что по модернизации семейной ипотеки важно принять "очень взвешенное решение", а также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.