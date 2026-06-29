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Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся
Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся
Правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся. Об этом сообщил премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T19:18
2026-06-29T19:18
марат хуснуллин
ипотека
семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся. Об этом сообщил премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, правительство совместно со всеми заинтересованными ведомствами прорабатывают различные варианты. Задача - повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию, отметил Хуснуллин.Он подчеркнул, что по модернизации семейной ипотеки важно принять "очень взвешенное решение", а также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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марат хуснуллин, ипотека, семья, россия, правительство россии, новости
Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся

Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России пока менять не будут - Хуснуллин

19:18 29.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся. Об этом сообщил премьер РФ Марат Хуснуллин.
"По поручению президента мы продолжаем работать над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними", – написал он в своем канале в МАКС.
По его словам, правительство совместно со всеми заинтересованными ведомствами прорабатывают различные варианты. Задача - повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию, отметил Хуснуллин.
Он подчеркнул, что по модернизации семейной ипотеки важно принять "очень взвешенное решение", а также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы.
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Марат ХуснуллинИпотекасемьяРоссияПравительство РоссииНовости
 
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