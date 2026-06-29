https://crimea.ria.ru/20260629/pozhar-na-npz-chto-s-vozdukhom-v-slavyanske-na-kubani-1157255902.html

Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани

Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани

Допустимый уровень содержания сажи в воздухе превышен на территории одного из садовых товариществ в Славянске-на-Кубани, где после беспилотной атаки горит... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T18:22

2026-06-29T18:22

2026-06-29T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Допустимый уровень содержания сажи в воздухе превышен на территории одного из садовых товариществ в Славянске-на-Кубани, где после беспилотной атаки горит нефтеперерабатывающий завод, сообщает Едина дежурная диспетчерская служба района со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии.При этом, в большинстве контрольных точек на территории Славянского района, в том числе в Славянске-на-Кубани, превышений загрязняющих веществ не выявлено, подчеркивается в сообщении. Всего за сутки специалисты выполнили 140 исследований в семи контрольных точках.Оперативный штаб региона сообщал накануне о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. В ходе массированной атаки на Краснодарский край погиб мирный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в МосквеНа Ильском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ

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