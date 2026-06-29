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Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани
Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани
Допустимый уровень содержания сажи в воздухе превышен на территории одного из садовых товариществ в Славянске-на-Кубани, где после беспилотной атаки горит... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T18:22
2026-06-29T18:22
2026-06-29T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Допустимый уровень содержания сажи в воздухе превышен на территории одного из садовых товариществ в Славянске-на-Кубани, где после беспилотной атаки горит нефтеперерабатывающий завод, сообщает Едина дежурная диспетчерская служба района со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии.При этом, в большинстве контрольных точек на территории Славянского района, в том числе в Славянске-на-Кубани, превышений загрязняющих веществ не выявлено, подчеркивается в сообщении. Всего за сутки специалисты выполнили 140 исследований в семи контрольных точках.Оперативный штаб региона сообщал накануне о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. В ходе массированной атаки на Краснодарский край погиб мирный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в МосквеНа Ильском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ
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Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани
Из-за пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани в воздухе превышен допустимый уровень сажи
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Допустимый уровень содержания сажи в воздухе превышен на территории одного из садовых товариществ в Славянске-на-Кубани, где после беспилотной атаки горит нефтеперерабатывающий завод, сообщает Едина дежурная диспетчерская служба района со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии.
"В районе СНТ "Заря" специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня содержания сажи в атмосферном воздухе. Информация уже передана в Роспотребнадзор для дальнейшего контроля и принятия необходимых мер", – проинформировали в ЕДДС.
При этом, в большинстве контрольных точек на территории Славянского района, в том числе в Славянске-на-Кубани, превышений загрязняющих веществ не выявлено, подчеркивается в сообщении. Всего за сутки специалисты выполнили 140 исследований в семи контрольных точках.
Оперативный штаб региона сообщал
накануне о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. В ходе массированной атаки на Краснодарский край погиб мирный житель.
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