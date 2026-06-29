Рейтинг@Mail.ru
Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260629/pozhar-na-npz-chto-s-vozdukhom-v-slavyanske-na-kubani-1157255902.html
Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани
Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани
Допустимый уровень содержания сажи в воздухе превышен на территории одного из садовых товариществ в Славянске-на-Кубани, где после беспилотной атаки горит... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T18:22
2026-06-29T18:22
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/22/58/225855_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_eb685b7a29081f06633f02c322001490.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Допустимый уровень содержания сажи в воздухе превышен на территории одного из садовых товариществ в Славянске-на-Кубани, где после беспилотной атаки горит нефтеперерабатывающий завод, сообщает Едина дежурная диспетчерская служба района со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии.При этом, в большинстве контрольных точек на территории Славянского района, в том числе в Славянске-на-Кубани, превышений загрязняющих веществ не выявлено, подчеркивается в сообщении. Всего за сутки специалисты выполнили 140 исследований в семи контрольных точках.Оперативный штаб региона сообщал накануне о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. В ходе массированной атаки на Краснодарский край погиб мирный житель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в МосквеНа Ильском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/22/58/225855_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_523a341630bede352ce9d9b798ee6884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости
Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани

Из-за пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани в воздухе превышен допустимый уровень сажи

18:22 29.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Допустимый уровень содержания сажи в воздухе превышен на территории одного из садовых товариществ в Славянске-на-Кубани, где после беспилотной атаки горит нефтеперерабатывающий завод, сообщает Едина дежурная диспетчерская служба района со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии.
"В районе СНТ "Заря" специалисты зафиксировали превышение допустимого уровня содержания сажи в атмосферном воздухе. Информация уже передана в Роспотребнадзор для дальнейшего контроля и принятия необходимых мер", – проинформировали в ЕДДС.
При этом, в большинстве контрольных точек на территории Славянского района, в том числе в Славянске-на-Кубани, превышений загрязняющих веществ не выявлено, подчеркивается в сообщении. Всего за сутки специалисты выполнили 140 исследований в семи контрольных точках.
Оперативный штаб региона сообщал накануне о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. В ходе массированной атаки на Краснодарский край погиб мирный житель.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Беспилотники атаковали нефтезавод и торговый центр в Москве
На Ильском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника
30 тысяч "кубов" нефтепродуктов собрали в Туапсе после атаки ВСУ
 
Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
18:37На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома
18:22Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани
18:04Крым и Москву свяжет дополнительный поезд
17:48Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году
17:27Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области
17:08В Крыму нужен центр по решению демографических проблем
16:55Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ
16:40В Керчи организовали точки питания для пассажиров поездов
16:27Как в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС
16:16Газораспределительная станция в Харьковской области выведена из строя
16:02В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях
15:51Спрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат
15:28В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию
15:10В Джанкое вода будет подаваться по графику
14:5496 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России
14:43Алушта частично обесточена
14:28В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
14:16Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц
14:06"Сбер" поддержит жителей и предпринимателей Крыма и Севастополя
Лента новостейМолния