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Под Симферополем возводят детский сад на 160 мест
Под Симферополем возводят детский сад на 160 мест - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Под Симферополем возводят детский сад на 160 мест
В селе Трудовое Симферопольского района Крыма строят детский сад на 160 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя республики. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T21:22
2026-06-29T21:22
2026-06-29T21:22
детский сад
строительство
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В селе Трудовое Симферопольского района Крыма строят детский сад на 160 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя республики."В Симферопольском районе активно идет строительство важного социального объекта. На сегодняшний день строительная готовность составляет 10%", - говорится в сообщении.Сейчас на площадке завершают устройство фундаментов трехэтажного здания. Строители уже выполнили работы нулевого цикла и приступили к армированию. Ход работ и готовность фундамента проверила заместитель главы Минстроя РК Диана Белова."Для Симферопольского района это значимый проект, который подарит 160 новых дошкольных мест. Мы строго контролируем сроки и качество работ, чтобы в марте 2027 года передать родителям и педагогам современное и безопасное здание", — подчеркнула Белова.Также детский сад на 240 мест появится в селе Ана-Юрт под Симферополем, готовность объекта составляет уже 20%.Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития в этом году планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов, в том числе четыре новых детских сада на 550 мест, одну школу и два многоквартирных дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 местВ Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиковХуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и Новороссии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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детский сад, строительство, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, симферополь
Под Симферополем возводят детский сад на 160 мест
В Крымском селе Трудовое появится детский сад на 160 мест
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В селе Трудовое Симферопольского района Крыма строят детский сад на 160 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя республики.
"В Симферопольском районе активно идет строительство важного социального объекта. На сегодняшний день строительная готовность составляет 10%", - говорится в сообщении.
Сейчас на площадке завершают устройство фундаментов трехэтажного здания. Строители уже выполнили работы нулевого цикла и приступили к армированию. Ход работ и готовность фундамента проверила заместитель главы Минстроя РК Диана Белова.
"Для Симферопольского района это значимый проект, который подарит 160 новых дошкольных мест. Мы строго контролируем сроки и качество работ, чтобы в марте 2027 года передать родителям и педагогам современное и безопасное здание", — подчеркнула Белова.
Также детский сад на 240 мест появится
в селе Ана-Юрт под Симферополем, готовность объекта составляет уже 20%.
Ранее сообщалось
, что в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития в этом году планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов, в том числе четыре новых детских сада на 550 мест, одну школу и два многоквартирных дома.
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