https://crimea.ria.ru/20260629/pod-simferopolem-vozvodyat-detskiy-sad-na-160-mest-1157242025.html

Под Симферополем возводят детский сад на 160 мест

Под Симферополем возводят детский сад на 160 мест - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Под Симферополем возводят детский сад на 160 мест

В селе Трудовое Симферопольского района Крыма строят детский сад на 160 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя республики. РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T21:22

2026-06-29T21:22

2026-06-29T21:22

детский сад

строительство

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В селе Трудовое Симферопольского района Крыма строят детский сад на 160 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя республики."В Симферопольском районе активно идет строительство важного социального объекта. На сегодняшний день строительная готовность составляет 10%", - говорится в сообщении.Сейчас на площадке завершают устройство фундаментов трехэтажного здания. Строители уже выполнили работы нулевого цикла и приступили к армированию. Ход работ и готовность фундамента проверила заместитель главы Минстроя РК Диана Белова."Для Симферопольского района это значимый проект, который подарит 160 новых дошкольных мест. Мы строго контролируем сроки и качество работ, чтобы в марте 2027 года передать родителям и педагогам современное и безопасное здание", — подчеркнула Белова.Также детский сад на 240 мест появится в селе Ана-Юрт под Симферополем, готовность объекта составляет уже 20%.Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития в этом году планируется ввести в эксплуатацию 18 объектов, в том числе четыре новых детских сада на 550 мест, одну школу и два многоквартирных дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем открыли новый детский сад на 160 местВ Севастополе изменили правила для инвесторов-застройщиковХуснуллин назвал приоритет в работе властей в Донбассе и Новороссии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский сад, строительство, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, симферополь