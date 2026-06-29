https://crimea.ria.ru/20260629/obyavlen-sostav-zhyuri-konkursa-satira-bez-kupyur-1157199780.html
Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр"
Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр" - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр"
Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня". РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T09:00
2026-06-29T09:00
2026-06-29T09:00
международная медиагруппа "россия сегодня"
конкурс
россия
политика
дмитрий киселев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня".В мае Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила о начале приема работ на всероссийский конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр".По словам организаторов, цель конкурса – создать площадку для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий через жанр карикатуры, а также возродить лучшие традиции советской карикатуры и политического плаката.В конкурсе три номинации. Работы принимаются на сайте сатирабезкупюр.рф. Участвовать могут граждане РФ старше 18 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0e/1150175482_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_dde33215cc3dfa9403631aae02d0e50b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная медиагруппа "россия сегодня", конкурс, россия, политика, дмитрий киселев, новости
Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр"
Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр" – организаторы