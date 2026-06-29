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Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр" - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр"
Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр" - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр"
Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня". РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T09:00
2026-06-29T09:00
международная медиагруппа "россия сегодня"
конкурс
россия
политика
дмитрий киселев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня".В мае Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила о начале приема работ на всероссийский конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр".По словам организаторов, цель конкурса – создать площадку для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий через жанр карикатуры, а также возродить лучшие традиции советской карикатуры и политического плаката.В конкурсе три номинации. Работы принимаются на сайте сатирабезкупюр.рф. Участвовать могут граждане РФ старше 18 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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международная медиагруппа "россия сегодня", конкурс, россия, политика, дмитрий киселев, новости
Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр"

Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр" – организаторы

09:00 29.06.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня, председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня".
"Сопредседателями жюри стали Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", и Андрей Золотов, заслуженный деятель искусств РСФСР, академик и вице-президент Российской академии художеств", – сказано в сообщении.
В мае Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила о начале приема работ на всероссийский конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр".
По словам организаторов, цель конкурса – создать площадку для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий через жанр карикатуры, а также возродить лучшие традиции советской карикатуры и политического плаката.
В конкурсе три номинации. Работы принимаются на сайте сатирабезкупюр.рф. Участвовать могут граждане РФ старше 18 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Международная медиагруппа "Россия сегодня"КонкурсРоссияПолитикаДмитрий КиселевНовости
 
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