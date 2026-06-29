https://crimea.ria.ru/20260629/obyavlen-sostav-zhyuri-konkursa-satira-bez-kupyur-1157199780.html

Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр"

Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр" - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр"

Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня". РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T09:00

2026-06-29T09:00

2026-06-29T09:00

международная медиагруппа "россия сегодня"

конкурс

россия

политика

дмитрий киселев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня".В мае Международная медиагруппа "Россия сегодня" объявила о начале приема работ на всероссийский конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр".По словам организаторов, цель конкурса – создать площадку для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий через жанр карикатуры, а также возродить лучшие традиции советской карикатуры и политического плаката.В конкурсе три номинации. Работы принимаются на сайте сатирабезкупюр.рф. Участвовать могут граждане РФ старше 18 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная медиагруппа "россия сегодня", конкурс, россия, политика, дмитрий киселев, новости