https://crimea.ria.ru/20260629/novye-uchebniki-po-biologii-fizike-i-khimii-razrabotayut-k-2027-godu-1157254559.html

Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году

Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году

В России к 2027 году будут разработаны новые учебники по биологии, физике и химии для старших классов. Об этом сообщили в Минпросвещения России со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T17:48

2026-06-29T17:48

2026-06-29T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В России к 2027 году будут разработаны новые учебники по биологии, физике и химии для старших классов. Об этом сообщили в Минпросвещения России со ссылкой на слова главы ведомства Сергея Кравцова.По словам министра, работа над новыми государственными учебниками продолжается. Учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году. К их разработке привлечены Российская академия наук и МФТИ. Одновременно с учебниками базового уровня готовятся учебники для углубленного обучения.Кроме того, как отметил Кравцов, в 2026 году в более чем 22 тысячах школ запланировано оснащение предметных кабинетов по физике с широкими возможностями проведения опытов и проектной деятельности, а в 2027 году – по химии и биологии в более чем 20 тысячах школ. Также обновлена материально-техническая база учреждений дополнительного образования по естественно-научному направлению, их деятельность интегрирована в образовательный процесс школы.Министр также отметил рост интереса ко всероссийской олимпиаде школьников по физике, химии и биологии. Число победителей и призеров увеличилось с 460 до 666. По итогам международных олимпиад по естественно-научным предметам Россия занимает третье место в мире.Ранее сообщалось, что в школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отметили рост интереса к географическому образованиюВпервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 балловРоссиянам впервые показали новые учебники по обществознанию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, школа, образование в россии, учебники