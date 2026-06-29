Рейтинг@Mail.ru
Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260629/novye-uchebniki-po-biologii-fizike-i-khimii-razrabotayut-k-2027-godu-1157254559.html
Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году
Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году
В России к 2027 году будут разработаны новые учебники по биологии, физике и химии для старших классов. Об этом сообщили в Минпросвещения России со ссылкой на... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T17:48
2026-06-29T17:48
новости
школа
образование в россии
учебники
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/33/79/337915_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3b48af0fa12296aa2f0a3e7c0657b46e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В России к 2027 году будут разработаны новые учебники по биологии, физике и химии для старших классов. Об этом сообщили в Минпросвещения России со ссылкой на слова главы ведомства Сергея Кравцова.По словам министра, работа над новыми государственными учебниками продолжается. Учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году. К их разработке привлечены Российская академия наук и МФТИ. Одновременно с учебниками базового уровня готовятся учебники для углубленного обучения.Кроме того, как отметил Кравцов, в 2026 году в более чем 22 тысячах школ запланировано оснащение предметных кабинетов по физике с широкими возможностями проведения опытов и проектной деятельности, а в 2027 году – по химии и биологии в более чем 20 тысячах школ. Также обновлена материально-техническая база учреждений дополнительного образования по естественно-научному направлению, их деятельность интегрирована в образовательный процесс школы.Министр также отметил рост интереса ко всероссийской олимпиаде школьников по физике, химии и биологии. Число победителей и призеров увеличилось с 460 до 666. По итогам международных олимпиад по естественно-научным предметам Россия занимает третье место в мире.Ранее сообщалось, что в школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отметили рост интереса к географическому образованиюВпервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 балловРоссиянам впервые показали новые учебники по обществознанию
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/33/79/337915_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_41b3a5bf01c552a3fb17bc66d417be2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, школа, образование в россии, учебники
Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году

Российские старшеклассники получат новые учебники по химии, физике и биологии в 2027 году

17:48 29.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСтаршеклассники
Старшеклассники - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В России к 2027 году будут разработаны новые учебники по биологии, физике и химии для старших классов. Об этом сообщили в Минпросвещения России со ссылкой на слова главы ведомства Сергея Кравцова.
По словам министра, работа над новыми государственными учебниками продолжается. Учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году. К их разработке привлечены Российская академия наук и МФТИ. Одновременно с учебниками базового уровня готовятся учебники для углубленного обучения.
Кроме того, как отметил Кравцов, в 2026 году в более чем 22 тысячах школ запланировано оснащение предметных кабинетов по физике с широкими возможностями проведения опытов и проектной деятельности, а в 2027 году – по химии и биологии в более чем 20 тысячах школ. Также обновлена материально-техническая база учреждений дополнительного образования по естественно-научному направлению, их деятельность интегрирована в образовательный процесс школы.
Министр также отметил рост интереса ко всероссийской олимпиаде школьников по физике, химии и биологии. Число победителей и призеров увеличилось с 460 до 666. По итогам международных олимпиад по естественно-научным предметам Россия занимает третье место в мире.
Ранее сообщалось, что в школах России с 2028 года планируется поэтапное введение единого учебника по географии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию
Впервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 баллов
Россиянам впервые показали новые учебники по обществознанию
 
НовостиШколаОбразование в РоссииУчебники
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
18:37На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома
18:22Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани
18:04Крым и Москву свяжет дополнительный поезд
17:48Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году
17:27Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области
17:08В Крыму нужен центр по решению демографических проблем
16:55Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ
16:40В Керчи организовали точки питания для пассажиров поездов
16:27Как в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС
16:16Газораспределительная станция в Харьковской области выведена из строя
16:02В Крыму отменили участие студентов в археологических экспедициях
15:51Спрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат
15:28В Крыму отметили рост интереса к географическому образованию
15:10В Джанкое вода будет подаваться по графику
14:5496 украинских беспилотников ликвидировали над Крымом и другими регионами России
14:43Алушта частично обесточена
14:28В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
14:16Россия вернула из украинского плена 550 военных за месяц
14:06"Сбер" поддержит жителей и предпринимателей Крыма и Севастополя
Лента новостейМолния