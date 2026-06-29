https://crimea.ria.ru/20260629/novosti-svo-chto-proizoshlo-v-zone-boev-za-sutki-1157241177.html
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 1,5 тысячи украинских боевиков и объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T12:39
2026-06-29T12:39
2026-06-29T12:39
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
украина
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 1,5 тысячи украинских боевиков и объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли на этом направлении свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.В полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожено 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял на этом направлении более 240 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, из них 2 бронетранспортера М113 производства США, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности подразделений группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 300 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_82:0:1197:836_1920x0_80_0_0_10cac4d6ac5cd20fc439de74cb730681.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, украина, потери всу
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Новости СВО – в зоне боев за сутки уничтожены более 1,5 тысяч киевских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 1,5 тысячи украинских боевиков и объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", – рассказали в военном ведомстве.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли на этом направлении свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
В полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожено 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял на этом направлении более 240 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, из них 2 бронетранспортера М113 производства США, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.
В зоне ответственности подразделений группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 300 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.