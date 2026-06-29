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Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 1,5 тысячи украинских боевиков и объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T12:39

2026-06-29T12:39

2026-06-29T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 1,5 тысячи украинских боевиков и объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли на этом направлении свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.В полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 225 военнослужащих. Уничтожено 6 боевых бронированных машин западного производства, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял на этом направлении более 240 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, из них 2 бронетранспортера М113 производства США, 22 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности подразделений группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 300 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, украина, потери всу