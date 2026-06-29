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Новости Крыма сегодня: что случилось за день

Новости Крыма сегодня: что случилось за день - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Новости Крыма сегодня: что случилось за день

Курсирование троллейбусов и автобусов в Крыму. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Четыре инвестпроекта на... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T22:30

2026-06-29T22:30

2026-06-29T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Курсирование троллейбусов и автобусов в Крыму. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Четыре инвестпроекта на сумму более шести миллиардов рублей реализуют в Крыму. Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня". Теракт предотвращен в синагоге Ярославля. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация с троллейбусами и автобусами в КрымуВ Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой. Между Симферополем и селом Перевальное курсируют автобусы по пригородному маршруту №21. Интервалы движения зависят от пассажиропотока.В то же время в Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления. Более того, к междугородным рейсам сейчас добавились еще несколько курортных направлений – их ввели на период сезона, для того, чтобы перевезти как можно больше людей, сказал он, уточнив, что направления пользуются спросом.Встреча Си Цзиньпина и Лукашенко в ПекинеПредседатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.Белоруссия и Китай должны поддерживать стратегическое взаимодействие, содействовать развитию двусторонних отношений, заявил китайский лидер. По его словам, белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. Он обратил внимание, что Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности.Новое жилье и отели в КрымуЧетыре инвестпроекта в области жилищного строительства, рекреации и промышленности на сумму более шести миллиардов рублей реализуют в Крыму. Об этом информирует пресс-служба правительства Крыма по итогам очередного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата на территории республики.Три проекта направлены на развитие промышленной и логистической инфраструктуры. Кроме того, одобрено строительство складского комплекса в Симферополе.Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр"Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня"."Сопредседателями жюри стали Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", и Андрей Золотов, заслуженный деятель искусств РСФСР, академик и вице-президент Российской академии художеств", – сказано в сообщении.По словам организаторов, цель конкурса – создать площадку для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий через жанр карикатуры, а также возродить лучшие традиции советской карикатуры и политического плаката.Теракт в синагоге в ЯрославлеВ Ярославле задержали мужчину, который, являясь сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировал поджечь синагогу.Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал напасть на расположенное в Ярославле культовое учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства.ФСБ пресекла подготовку теракта, мужчина задержан. По месту жительства злоумышленника изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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