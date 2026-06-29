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Новости Крыма сегодня: что случилось за день - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Новости Крыма сегодня: что случилось за день
Новости Крыма сегодня: что случилось за день - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Новости Крыма сегодня: что случилось за день
Курсирование троллейбусов и автобусов в Крыму. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Четыре инвестпроекта на... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T22:30
2026-06-29T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Курсирование троллейбусов и автобусов в Крыму. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Четыре инвестпроекта на сумму более шести миллиардов рублей реализуют в Крыму. Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня". Теракт предотвращен в синагоге Ярославля. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация с троллейбусами и автобусами в КрымуВ Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой. Между Симферополем и селом Перевальное курсируют автобусы по пригородному маршруту №21. Интервалы движения зависят от пассажиропотока.В то же время в Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления. Более того, к междугородным рейсам сейчас добавились еще несколько курортных направлений – их ввели на период сезона, для того, чтобы перевезти как можно больше людей, сказал он, уточнив, что направления пользуются спросом.Встреча Си Цзиньпина и Лукашенко в ПекинеПредседатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.Белоруссия и Китай должны поддерживать стратегическое взаимодействие, содействовать развитию двусторонних отношений, заявил китайский лидер. По его словам, белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. Он обратил внимание, что Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности.Новое жилье и отели в КрымуЧетыре инвестпроекта в области жилищного строительства, рекреации и промышленности на сумму более шести миллиардов рублей реализуют в Крыму. Об этом информирует пресс-служба правительства Крыма по итогам очередного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата на территории республики.Три проекта направлены на развитие промышленной и логистической инфраструктуры. Кроме того, одобрено строительство складского комплекса в Симферополе.Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр"Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня"."Сопредседателями жюри стали Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", и Андрей Золотов, заслуженный деятель искусств РСФСР, академик и вице-президент Российской академии художеств", – сказано в сообщении.По словам организаторов, цель конкурса – создать площадку для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий через жанр карикатуры, а также возродить лучшие традиции советской карикатуры и политического плаката.Теракт в синагоге в ЯрославлеВ Ярославле задержали мужчину, который, являясь сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировал поджечь синагогу.Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал напасть на расположенное в Ярославле культовое учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства.ФСБ пресекла подготовку теракта, мужчина задержан. По месту жительства злоумышленника изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день
Новости Крыма сегодня: что случилось за день

Новости Крыма сегодня – что случилось за день

22:30 29.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Курсирование троллейбусов и автобусов в Крыму. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Четыре инвестпроекта на сумму более шести миллиардов рублей реализуют в Крыму. Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня". Теракт предотвращен в синагоге Ярославля.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ситуация с троллейбусами и автобусами в Крыму

В Крыму временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой. Между Симферополем и селом Перевальное курсируют автобусы по пригородному маршруту №21. Интервалы движения зависят от пассажиропотока.
В то же время в Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления. Более того, к междугородным рейсам сейчас добавились еще несколько курортных направлений – их ввели на период сезона, для того, чтобы перевезти как можно больше людей, сказал он, уточнив, что направления пользуются спросом.
Двухэтажный поезд Таврия
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Крым и Москву свяжет дополнительный поезд

Встреча Си Цзиньпина и Лукашенко в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине.
Белоруссия и Китай должны поддерживать стратегическое взаимодействие, содействовать развитию двусторонних отношений, заявил китайский лидер. По его словам, белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. Он обратил внимание, что Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности.
Белорусско-украинская граница
13:25
Применим весь потенциал: Белоруссия ответила на угрозы Украины

Новое жилье и отели в Крыму

Четыре инвестпроекта в области жилищного строительства, рекреации и промышленности на сумму более шести миллиардов рублей реализуют в Крыму. Об этом информирует пресс-служба правительства Крыма по итогам очередного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата на территории республики.
Три проекта направлены на развитие промышленной и логистической инфраструктуры. Кроме того, одобрено строительство складского комплекса в Симферополе.
Блокнот - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр"

Утвержден состав жюри конкурса "Сатира без купюр", организатором которого является Международная медиагруппа "Россия сегодня".
"Сопредседателями жюри стали Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", и Андрей Золотов, заслуженный деятель искусств РСФСР, академик и вице-президент Российской академии художеств", – сказано в сообщении.
По словам организаторов, цель конкурса – создать площадку для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий через жанр карикатуры, а также возродить лучшие традиции советской карикатуры и политического плаката.
Экран компьютера преподавателя во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ

Теракт в синагоге в Ярославле

В Ярославле задержали мужчину, который, являясь сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировал поджечь синагогу.
Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал напасть на расположенное в Ярославле культовое учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства.
ФСБ пресекла подготовку теракта, мужчина задержан. По месту жительства злоумышленника изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора.
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