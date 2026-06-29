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Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области
Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области
При помощи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" артиллеристы Новороссийского соединения ВДВ ликвидировали технику и пехоту ВСУ на Ореховском... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T17:27
2026-06-29T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. При помощи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" артиллеристы Новороссийского соединения ВДВ ликвидировали технику и пехоту ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Координаты целей сразу передали на командный пункт артиллерийского подразделения. Артиллерийские расчеты "Градов" незамедлительно совершили марш и оперативно заняли огневые позиции в назначенном районе. По результатам топографической привязки и баллистической подготовки орудий был произведен залп реактивными снарядами, который точно накрыл указанный квадрат. Средствами объективного контроля успешное поражение выявленных целей было подтверждено в режиме реального времени, уточнили в Минобороны.Отмечается, что сразу после выполнения задачи расчеты РСЗО покидают позицию и совершают маневр в запасные районы, что исключает возможное поражение со стороны средств контрбатарейной борьбы противника.Ранее российские бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили пункт БПЛА вооруженных сил Украины в районе города Орехов Запорожской области, ликвидировав в этом месте скопления подразделений противника сразу несколько отделений пехоты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорванаАвиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперацииСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении
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новости сво, запорожская область, новороссийск, рзсо "град", потери всу
Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области
Новороссийские десантники уничтожают ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. При помощи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" артиллеристы Новороссийского соединения ВДВ ликвидировали технику и пехоту ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий операторами БПЛА было установлено, что в одном из лесных массивов противником оборудованы пункты временного размещения личного состава и площадки сосредоточения легкобронированной и автомобильной техники", – рассказали в военном ведомстве.
Координаты целей сразу передали на командный пункт артиллерийского подразделения. Артиллерийские расчеты "Градов" незамедлительно совершили марш и оперативно заняли огневые позиции в назначенном районе. По результатам топографической привязки и баллистической подготовки орудий был произведен залп реактивными снарядами, который точно накрыл указанный квадрат. Средствами объективного контроля успешное поражение выявленных целей было подтверждено в режиме реального времени, уточнили в Минобороны.
Отмечается, что сразу после выполнения задачи расчеты РСЗО покидают позицию и совершают маневр в запасные районы, что исключает возможное поражение со стороны средств контрбатарейной борьбы противника.
"Подразделения РСЗО "Град" Новороссийского соединения ВДВ несут боевое дежурство в круглосуточном режиме. В спектр поражаемых целей реактивщиками входят бронированные объекты, автомобильная техника, склады с боеприпасами, пункты временной дислокации личного состава, долговременные и полевые опорные пункты, а также пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", – пояснили в Минобороны.
Ранее российские бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили
пункт БПЛА вооруженных сил Украины в районе города Орехов Запорожской области, ликвидировав в этом месте скопления подразделений противника сразу несколько отделений пехоты.
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