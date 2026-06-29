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Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области

Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской области

При помощи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" артиллеристы Новороссийского соединения ВДВ ликвидировали технику и пехоту ВСУ на Ореховском... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T17:27

2026-06-29T17:27

2026-06-29T17:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. При помощи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" артиллеристы Новороссийского соединения ВДВ ликвидировали технику и пехоту ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Координаты целей сразу передали на командный пункт артиллерийского подразделения. Артиллерийские расчеты "Градов" незамедлительно совершили марш и оперативно заняли огневые позиции в назначенном районе. По результатам топографической привязки и баллистической подготовки орудий был произведен залп реактивными снарядами, который точно накрыл указанный квадрат. Средствами объективного контроля успешное поражение выявленных целей было подтверждено в режиме реального времени, уточнили в Минобороны.Отмечается, что сразу после выполнения задачи расчеты РСЗО покидают позицию и совершают маневр в запасные районы, что исключает возможное поражение со стороны средств контрбатарейной борьбы противника.Ранее российские бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили пункт БПЛА вооруженных сил Украины в районе города Орехов Запорожской области, ликвидировав в этом месте скопления подразделений противника сразу несколько отделений пехоты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Днепре уничтожен пункт временной дислокации ВСУ – ротация сорванаАвиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперацииСаперы "Днепра" разминируют дороги для наступления на Ореховском направлении

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новости сво, запорожская область, новороссийск, рзсо "град", потери всу