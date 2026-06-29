https://crimea.ria.ru/20260629/nebo-nad-krymom-ukrasit-klubnichnaya-luna-kogda-mozhno-uvidet-1157238387.html

Небо над Крымом украсит "Клубничная" луна: когда можно увидеть

Небо над Крымом украсит "Клубничная" луна: когда можно увидеть - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Небо над Крымом украсит "Клубничная" луна: когда можно увидеть

В ночь с 29 на 30 июня нас ожидает "Клубничное" полнолуние. Пик астрономического явления наступит в 02:58 по московскому времени 30 июня, но визуально Луна... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T20:11

2026-06-29T20:11

2026-06-29T20:11

эксклюзивы риа новости крым

космос

луна

астрономия

крым

новости крыма

александр вольвач

природа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111491/84/1114918484_0:0:5351:3010_1920x0_80_0_0_215a144dc3cfa9e7a333f2ebbd160ee8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В ночь с 29 на 30 июня нас ожидает "Клубничное" полнолуние. Пик астрономического явления наступит в 02:58 по московскому времени 30 июня, но визуально Луна будет отчетливо видна уже вечером 29 июня. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.Особенностью июньского полнолуния является прохождения спутника Земли по наиболее низкой орбите. Небесное тело не поднимется высоко. Около 21:00 в понедельник Луна начнет восхождение и до 03:00 она наберет не более 15 градусов над горизонтом, пояснил астроном.Поэтому в народе Луну окрестили "Клубничной", связав астрономическое событие с природными циклами – созреванием клубники. Конечно же, такое название не имеет никакого отношения к науке, добавил Александр Вольвач.Наблюдать интересное космическое событие можно будет уже с наступлением темноты – около 21:00. Спутник Земли будет отчетливо виден и без оптических приборов. Идеальным вариантом астроном назвал места, где отсутствует плотная и высокая городская застройка с искусственным освещением. В данном случае это Южное побережье Крыма или горы.В мае 2026 года жители Крыма могли наблюдать двойное полнолуние. Также ранее Александр Вольвач пояснял, что в народе эти космические события окрестили Голубой Луной, но такие романтические названия никак не соотносятся с точной наукой – астрономией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместеУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКак приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врача

космос

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, луна, астрономия, крым, новости крыма, александр вольвач, природа