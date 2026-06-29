Небо над Крымом украсит "Клубничная" луна: когда можно увидеть
"Клубничную" луну смогут наблюдать крымчане в ночь на 30 июня
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В ночь с 29 на 30 июня нас ожидает "Клубничное" полнолуние. Пик астрономического явления наступит в 02:58 по московскому времени 30 июня, но визуально Луна будет отчетливо видна уже вечером 29 июня. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
Особенностью июньского полнолуния является прохождения спутника Земли по наиболее низкой орбите. Небесное тело не поднимется высоко. Около 21:00 в понедельник Луна начнет восхождение и до 03:00 она наберет не более 15 градусов над горизонтом, пояснил астроном.
"Необычный оранжево-розовый оттенок Луны будет из-за очень низкого ее расположения. Спутник Земли все это время будет находиться в плотных слоях атмосферы. То есть свету придется преодолевать плотные слои воздуха и короткие волны будут просто рассеиваться, не доходя до нас", – рассказал ученый.
Поэтому в народе Луну окрестили "Клубничной", связав астрономическое событие с природными циклами – созреванием клубники. Конечно же, такое название не имеет никакого отношения к науке, добавил Александр Вольвач.
Наблюдать интересное космическое событие можно будет уже с наступлением темноты – около 21:00. Спутник Земли будет отчетливо виден и без оптических приборов. Идеальным вариантом астроном назвал места, где отсутствует плотная и высокая городская застройка с искусственным освещением. В данном случае это Южное побережье Крыма или горы.
В мае 2026 года жители Крыма могли наблюдать двойное полнолуние. Также ранее Александр Вольвач пояснял, что в народе эти космические события окрестили Голубой Луной, но такие романтические названия никак не соотносятся с точной наукой – астрономией.
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