https://crimea.ria.ru/20260629/narodnye-mstiteli-v-rossii-vspominayut-podvigi-partizan-i-podpolschikov-1157237620.html

Народные мстители: в России вспоминают подвиги партизан и подпольщиков

Народные мстители: в России вспоминают подвиги партизан и подпольщиков - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Народные мстители: в России вспоминают подвиги партизан и подпольщиков

29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков, которые самоотверженно сражались с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны и внесли огромный... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T10:39

2026-06-29T10:39

2026-06-29T10:39

великая отечественная война

память

праздники и памятные даты

партизанское движение в крыму

справка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков, которые самоотверженно сражались с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны и внесли огромный вклад в победу над фашизмом. В 1941-1944 годах в тылу врага действовало порядка 6200 партизанских отрядов общей численностью в один миллион человек. Особую роль народные мстители сыграли в нарушении тыловых коммуникаций противника, деморализации вражеских солдат и офицеров, обеспечивали Красную армию ценной разведывательной информацией.Дата 29 июня не случайно выбрана Днем партизан и подпольщиков. Именно в этот день в 1941 году Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали директиву о необходимости создания на оккупированной врагом территории организованного партизанского сопротивления."Создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями армии противника в занятых им областях. Создавать для врага и всех его пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать, срывать любые их мероприятия", - говорилось в документе.Возникнув в ряде случаев стихийно в первые дни вражеского вторжения, партизанское движение вскоре стало сплоченной управляемой силой, оказывающей ожесточенное сопротивление оккупационному режиму.В партизанские отряды вступали мужчины, женщины, подростки – люди разных национальностей и вероисповеданий. Костяк движения составляли ушедшие в подполье партийные и комсомольские ячейки и сотрудники НКВД, бежавшие из плена военнослужащие Красной армии. Благодаря им партизанские отряды в большей своей части были организованной и дисциплинированной силой.По данным историков, за годы войны партизаны организовали порядка 20 тысяч крушений поездов, уничтожили 2500 паровозов, подорвали 12 тысяч мостов, 42 тысячи автомашин, 350 тысяч вагонов, цистерн и платформ.Им удалось вывести из строя 6000 танков и бронемашин, сбить в воздухе и взорвать на аэродромах 1100 немецких самолетов, а также уничтожить более 600 тысяч и взять в плен более 50 тысяч солдат и офицеров противника.Наиболее мощным партизанское движение было в Белоруссии, Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской (ныне Тверской) областях РСФСР и на Украине.Грозной силой для оккупантов партизанское движение стало в Крыму. Действия партизан и подпольщиков стали весомым вкладом в освобождение полуострова. Они уничтожили в общей сложности около 30 тысяч гитлеровцев и их пособников, на их счету более 250 боев и свыше 1600 диверсий.За самоотверженные и умелые действия, проявленные мужество и героизм более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза, а знаменитые партизанские командиры Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война, память, праздники и памятные даты, партизанское движение в крыму, справка