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Народные мстители: в России вспоминают подвиги партизан и подпольщиков - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Народные мстители: в России вспоминают подвиги партизан и подпольщиков
Народные мстители: в России вспоминают подвиги партизан и подпольщиков - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Народные мстители: в России вспоминают подвиги партизан и подпольщиков
29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков, которые самоотверженно сражались с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны и внесли огромный... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T10:39
2026-06-29T10:39
великая отечественная война
память
праздники и памятные даты
партизанское движение в крыму
справка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков, которые самоотверженно сражались с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны и внесли огромный вклад в победу над фашизмом. В 1941-1944 годах в тылу врага действовало порядка 6200 партизанских отрядов общей численностью в один миллион человек. Особую роль народные мстители сыграли в нарушении тыловых коммуникаций противника, деморализации вражеских солдат и офицеров, обеспечивали Красную армию ценной разведывательной информацией.Дата 29 июня не случайно выбрана Днем партизан и подпольщиков. Именно в этот день в 1941 году Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали директиву о необходимости создания на оккупированной врагом территории организованного партизанского сопротивления."Создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями армии противника в занятых им областях. Создавать для врага и всех его пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать, срывать любые их мероприятия", - говорилось в документе.Возникнув в ряде случаев стихийно в первые дни вражеского вторжения, партизанское движение вскоре стало сплоченной управляемой силой, оказывающей ожесточенное сопротивление оккупационному режиму.В партизанские отряды вступали мужчины, женщины, подростки – люди разных национальностей и вероисповеданий. Костяк движения составляли ушедшие в подполье партийные и комсомольские ячейки и сотрудники НКВД, бежавшие из плена военнослужащие Красной армии. Благодаря им партизанские отряды в большей своей части были организованной и дисциплинированной силой.По данным историков, за годы войны партизаны организовали порядка 20 тысяч крушений поездов, уничтожили 2500 паровозов, подорвали 12 тысяч мостов, 42 тысячи автомашин, 350 тысяч вагонов, цистерн и платформ.Им удалось вывести из строя 6000 танков и бронемашин, сбить в воздухе и взорвать на аэродромах 1100 немецких самолетов, а также уничтожить более 600 тысяч и взять в плен более 50 тысяч солдат и офицеров противника.Наиболее мощным партизанское движение было в Белоруссии, Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской (ныне Тверской) областях РСФСР и на Украине.Грозной силой для оккупантов партизанское движение стало в Крыму. Действия партизан и подпольщиков стали весомым вкладом в освобождение полуострова. Они уничтожили в общей сложности около 30 тысяч гитлеровцев и их пособников, на их счету более 250 боев и свыше 1600 диверсий.За самоотверженные и умелые действия, проявленные мужество и героизм более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза, а знаменитые партизанские командиры Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
великая отечественная война, память, праздники и памятные даты, партизанское движение в крыму, справка
Народные мстители: в России вспоминают подвиги партизан и подпольщиков

Партизаны и подпольщики за годы войны уничтожили более 600 тысяч гитлеровцев

10:39 29.06.2026
 
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Крымская наступательная операция (8 апреля - 12 мая 1944 года). Группа советских партизан-подрывников из 2-го Симферопольского партизанского отряда под командованием капитана Христофора Чусси закладывает взрывчатку на железнодорожном полотне.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Крымская наступательная операция (8 апреля - 12 мая 1944 года). Группа советских партизан-подрывников из 2-го Симферопольского партизанского отряда под командованием капитана Христофора Чусси закладывает взрывчатку на железнодорожном полотне. - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Израиль Озерский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков, которые самоотверженно сражались с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны и внесли огромный вклад в победу над фашизмом. В 1941-1944 годах в тылу врага действовало порядка 6200 партизанских отрядов общей численностью в один миллион человек. Особую роль народные мстители сыграли в нарушении тыловых коммуникаций противника, деморализации вражеских солдат и офицеров, обеспечивали Красную армию ценной разведывательной информацией.
Дата 29 июня не случайно выбрана Днем партизан и подпольщиков. Именно в этот день в 1941 году Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали директиву о необходимости создания на оккупированной врагом территории организованного партизанского сопротивления.
"Создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями армии противника в занятых им областях. Создавать для врага и всех его пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать, срывать любые их мероприятия", - говорилось в документе.
Возникнув в ряде случаев стихийно в первые дни вражеского вторжения, партизанское движение вскоре стало сплоченной управляемой силой, оказывающей ожесточенное сопротивление оккупационному режиму.
В партизанские отряды вступали мужчины, женщины, подростки – люди разных национальностей и вероисповеданий. Костяк движения составляли ушедшие в подполье партийные и комсомольские ячейки и сотрудники НКВД, бежавшие из плена военнослужащие Красной армии. Благодаря им партизанские отряды в большей своей части были организованной и дисциплинированной силой.
Оккупанты не ожидали, что партизанское движение в их тылу приобретет такую силу и размах. Гитлеровцы боролись с ним крайне жестоко и кроваво, в том числе брали в заложники и казнили мирных жителей за покушения партизан и подпольщиков на немецких солдат и офицеров. Но это не помогло – численно народных мстителей только росла. Своими действиями они внушили захватчикам настоящий страх.
По данным историков, за годы войны партизаны организовали порядка 20 тысяч крушений поездов, уничтожили 2500 паровозов, подорвали 12 тысяч мостов, 42 тысячи автомашин, 350 тысяч вагонов, цистерн и платформ.
Им удалось вывести из строя 6000 танков и бронемашин, сбить в воздухе и взорвать на аэродромах 1100 немецких самолетов, а также уничтожить более 600 тысяч и взять в плен более 50 тысяч солдат и офицеров противника.
Наиболее мощным партизанское движение было в Белоруссии, Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской (ныне Тверской) областях РСФСР и на Украине.
Грозной силой для оккупантов партизанское движение стало в Крыму. Действия партизан и подпольщиков стали весомым вкладом в освобождение полуострова. Они уничтожили в общей сложности около 30 тысяч гитлеровцев и их пособников, на их счету более 250 боев и свыше 1600 диверсий.
За самоотверженные и умелые действия, проявленные мужество и героизм более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза, а знаменитые партизанские командиры Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды.
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