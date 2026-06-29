https://crimea.ria.ru/20260629/nad-sevastopolem-sbili-29-dronov---proizoshel-pozhar-i-povrezhdeny-doma-1157236421.html
Над Севастополем сбили 29 дронов - произошел пожар и повреждены дома
Над Севастополем сбили 29 дронов - произошел пожар и повреждены дома - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Над Севастополем сбили 29 дронов - произошел пожар и повреждены дома
29 вражеских беспилотников уничтожили военные РФ в ходе двух ночных атак ВСУ на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате есть... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T09:16
2026-06-29T09:16
2026-06-29T09:25
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михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 29 вражеских беспилотников уничтожили военные РФ в ходе двух ночных атак ВСУ на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате есть повреждения жилых домов, произошли пожары в лесных зонах и на виноградниках.По его данным, Спасательная служба города зафиксировала информацию о точечных повреждениях в четырех частных домах: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях крыши и потолка. Кроме того, из-за падения частей от сбитых дронов зафиксировано несколько возгораний."За Черноречьем загорелась хвойная подстилка после падения обломков от сбитого БПЛА. Пожар повышенной сложности на площади 8 гектаров, обнаружено 13 очагов. Всего к ликвидации привлечено от РСЧС 59 человек, 15 единиц техники. В районе села Полюшко также из-за падения осколков от сбитого БПЛА загорелись виноградники, возгорание на площади 200 квадратных метров было оперативно ликвидировано", - перечислил губернатор.В городе ранее звучала воздушная тревога, Развожаев сообщал о двух ликвидированных над городом вражеских дронах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионовВ Севастополе звучит отбой воздушной тревоги72 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Над Севастополем сбили 29 дронов - произошел пожар и повреждены дома
Над Севастополем за ночь и утро сбили 29 беспилотников ВСУ - Развожаев
09:16 29.06.2026 (обновлено: 09:25 29.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. 29 вражеских беспилотников уничтожили военные РФ в ходе двух ночных атак ВСУ на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате есть повреждения жилых домов, произошли пожары в лесных зонах и на виноградниках.
"Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ. Всего за минувшие сутки сбито 29 беспилотников", - написал Развожаев с воем канале в МАКС.
По его данным, Спасательная служба города зафиксировала информацию о точечных повреждениях в четырех частных домах: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях крыши и потолка. Кроме того, из-за падения частей от сбитых дронов зафиксировано несколько возгораний.
"За Черноречьем загорелась хвойная подстилка после падения обломков от сбитого БПЛА. Пожар повышенной сложности на площади 8 гектаров, обнаружено 13 очагов. Всего к ликвидации привлечено от РСЧС 59 человек, 15 единиц техники. В районе села Полюшко также из-за падения осколков от сбитого БПЛА загорелись виноградники, возгорание на площади 200 квадратных метров было оперативно ликвидировано", - перечислил губернатор.
В городе ранее звучала воздушная
тревога, Развожаев сообщал о двух ликвидированных над городом вражеских дронах.
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