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Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T10:18
2026-06-29T10:18
крым
новости крыма
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атаки всу
атаки всу на крым
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

10:18 29.06.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Волхов" выполнила пуск ракеты "Калибр" в Японском море
Подводная лодка Волхов выполнила пуск ракеты Калибр в Японском море
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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