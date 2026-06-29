https://crimea.ria.ru/20260629/nad-krymom-rabotaet-pvo--obyavlena-bespilotnaya-opasnost-1157230889.html
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T10:18
2026-06-29T10:18
2026-06-29T10:18
крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b4d40db57824e07f1fad9e49110c5b2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_145:0:1444:974_1920x0_80_0_0_9d1a2cbeb37a3147c0279ca30da6a98e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность