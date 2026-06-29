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На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома
На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома - РИА Новости Крым, 29.06.2026
На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома
В хуторе Евсеевском Краснодарского края правоохранители накрыли подпольное производство синтетических наркотиков, организованное 33-летней местной жительницей... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T18:37
2026-06-29T18:37
мвд по краснодарскому краю
краснодарский край
кубань
происшествия
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В хуторе Евсеевском Краснодарского края правоохранители накрыли подпольное производство синтетических наркотиков, организованное 33-летней местной жительницей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.Полицейские изъяли в доме женщины около 5 кг готового мефедрона, 32 канистры с прекурсорами и оборудование для изготовления наркотиков. Подозреваемая планировала сбывать "синтетику" через тайники в Крымском районе. Сейчас женщине грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 41-летнего гражданина Украины, который приобрел крупную партию синтетических наркотиков с целью дальнейшей продажи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиковВырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжереюВ Крыму пресекли канал поставки наркотиков из Подмосковья
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РИА Новости Крым
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мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, кубань, происшествия, наркотики
На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома

Нарколабораторию по производству синтетических наркотиков организовала жительница Кубани

18:37 29.06.2026
 
© УМВД по Краснодарскому краюСотрудники МВД России по Краснодарскому краю обнаружили подпольное производство "синтетики"
Сотрудники МВД России по Краснодарскому краю обнаружили подпольное производство синтетики
© УМВД по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В хуторе Евсеевском Краснодарского края правоохранители накрыли подпольное производство синтетических наркотиков, организованное 33-летней местной жительницей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.
"Сотрудники УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из Крымского района в хуторе Евсеевском обнаружили подпольное производство "синтетики", – говорится в сообщении.
Полицейские изъяли в доме женщины около 5 кг готового мефедрона, 32 канистры с прекурсорами и оборудование для изготовления наркотиков. Подозреваемая планировала сбывать "синтетику" через тайники в Крымском районе. Сейчас женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 41-летнего гражданина Украины, который приобрел крупную партию синтетических наркотиков с целью дальнейшей продажи.
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МВД по Краснодарскому краюКраснодарский крайКубаньПроисшествиянаркотики
 
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