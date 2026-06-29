https://crimea.ria.ru/20260629/na-kubani-zhenschina-organizovala-narkolaboratoriyu-u-sebya-doma-1157253781.html

На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома

На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома - РИА Новости Крым, 29.06.2026

На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома

В хуторе Евсеевском Краснодарского края правоохранители накрыли подпольное производство синтетических наркотиков, организованное 33-летней местной жительницей... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T18:37

2026-06-29T18:37

2026-06-29T18:37

мвд по краснодарскому краю

краснодарский край

кубань

происшествия

наркотики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В хуторе Евсеевском Краснодарского края правоохранители накрыли подпольное производство синтетических наркотиков, организованное 33-летней местной жительницей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.Полицейские изъяли в доме женщины около 5 кг готового мефедрона, 32 канистры с прекурсорами и оборудование для изготовления наркотиков. Подозреваемая планировала сбывать "синтетику" через тайники в Крымском районе. Сейчас женщине грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 41-летнего гражданина Украины, который приобрел крупную партию синтетических наркотиков с целью дальнейшей продажи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жителя Севастополя с крупной партией наркотиковВырастил три килограмма запрещенки: крымчанин устроил дома мини-оранжереюВ Крыму пресекли канал поставки наркотиков из Подмосковья

краснодарский край

кубань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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