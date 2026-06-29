Мы победим: как крымчанам бороться с кибератаками в интернете
"Русский дух" помогает крымчанам бороться с информационными вбросами и фейками – эксперт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В разы увеличилось число информационных атак на Россию и, в частности, на Крым, на фоне попыток дестабилизировать ситуацию ударами беспилотников. О взаимосвязи этих процессов и способах противостояния врагу в виртуальном мире в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал куратор и ведущий преподаватель по Интернет-разведке, поиску и анализу информации, известный как "КиберДед" Андрей Масалович.
"Информационная война – это довольно дорого, ее затевают только в том случае, если нет ни малейшего шанса победить на поле боя. То есть если против вас затеяли информационную войну – на поле боя вы непобедимы", – выразил мнение гость эфира.
По словам "КиберДеда", вражеские силы пытаются атаковать там, где можно попытаться посеять панику.
"ЦИПСО (Центры информационно-психологических операций Украины – ред.) вбрасывают тысячу тем, а на следующий день говорят – вот эти 10 вызывают у людей испуг. И начинают "расковыривать" их и распространять. Потом говорят – вот в этом регионе негативная реакция, будем бить по этому региону", – пояснил эксперт.
Главным противодействием этому является сохранение спокойствия и нераспространение непроверенной информации, подчеркнул спикер.
"Не реагировать и не нажимать кнопку "репост", – посоветовал Андрей Масалович. – И чтобы выиграть в информационной войне, на происходящее надо смотреть со словами: "Все равно победим! Я сейчас занят, у меня СВО!"
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