https://crimea.ria.ru/20260629/my-pobedim-kak-krymchanam-borotsya-s-kiberatakami-v-internete-1157132063.html

Мы победим: как крымчанам бороться с кибератаками в интернете

Мы победим: как крымчанам бороться с кибератаками в интернете - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Мы победим: как крымчанам бороться с кибератаками в интернете

В разы увеличилось число информационных атак на Россию и, в частности, на Крым, на фоне попыток дестабилизировать ситуацию ударами беспилотников. О взаимосвязи... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T08:34

2026-06-29T08:34

2026-06-29T08:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В разы увеличилось число информационных атак на Россию и, в частности, на Крым, на фоне попыток дестабилизировать ситуацию ударами беспилотников. О взаимосвязи этих процессов и способах противостояния врагу в виртуальном мире в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал куратор и ведущий преподаватель по Интернет-разведке, поиску и анализу информации, известный как "КиберДед" Андрей Масалович.По словам "КиберДеда", вражеские силы пытаются атаковать там, где можно попытаться посеять панику."ЦИПСО (Центры информационно-психологических операций Украины – ред.) вбрасывают тысячу тем, а на следующий день говорят – вот эти 10 вызывают у людей испуг. И начинают "расковыривать" их и распространять. Потом говорят – вот в этом регионе негативная реакция, будем бить по этому региону", – пояснил эксперт.Главным противодействием этому является сохранение спокойствия и нераспространение непроверенной информации, подчеркнул спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ИИ ни при чем: эксперт прокомментировал удары ВСУ по мирным целямУкраина плодит фейки о высадке десанта на побережье КрымаМассовый вброс: враг подделывает с помощью ИИ видео крымских чиновников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, интернет, мессенджеры, соцсети, кибербезопасность, киберпреступность, центр информационно-психологических операций (ципсо)