https://crimea.ria.ru/20260629/mezhdugorodnie-i-mezhregionalnye-reysy-v-krymu-chto-proiskhodit-s-avtobusnym-soobscheniem-1157239552.html

Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением

Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением

В Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления. Об этом РИА Новости Крым сказал генеральный... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T12:01

2026-06-29T12:01

2026-06-29T12:24

"крымавтотранс"

крым

автобус

транспорт

вячеслав мартынов

общественный транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления. Об этом РИА Новости Крым сказал генеральный директор АО "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.Также Мартынов напомнил, что предприятие "Крымавтотранс" отвечает за содержание автостанций, междугородные и межрегиональные рейсы.Более того, к междугородным рейсам сейчас добавились еще несколько курортных направлений – их ввели на период сезона, для того, чтобы перевезти как можно больше людей, сказал он, уточнив, что направления пользуются спросом.При этом руководитель уточнил, что если и есть какие-то сокращения рейсов, то это в плановом решении.Ранее сообщалось, что за курортный сезон 2025 года более 1,1 миллиона пассажиров воспользовались автостанциями Симферополя. Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановленоКогда закончат капремонт автостанции в ЯлтеВ Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крымавтотранс", крым, автобус, транспорт, вячеслав мартынов, общественный транспорт, новости крыма