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Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением
Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением
В Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления. Об этом РИА Новости Крым сказал генеральный... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T12:01
2026-06-29T12:24
"крымавтотранс"
крым
автобус
транспорт
вячеслав мартынов
общественный транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления. Об этом РИА Новости Крым сказал генеральный директор АО "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.Также Мартынов напомнил, что предприятие "Крымавтотранс" отвечает за содержание автостанций, междугородные и межрегиональные рейсы.Более того, к междугородным рейсам сейчас добавились еще несколько курортных направлений – их ввели на период сезона, для того, чтобы перевезти как можно больше людей, сказал он, уточнив, что направления пользуются спросом.При этом руководитель уточнил, что если и есть какие-то сокращения рейсов, то это в плановом решении.Ранее сообщалось, что за курортный сезон 2025 года более 1,1 миллиона пассажиров воспользовались автостанциями Симферополя. Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановленоКогда закончат капремонт автостанции в ЯлтеВ Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутов
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РИА Новости Крым
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"крымавтотранс", крым, автобус, транспорт, вячеслав мартынов, общественный транспорт, новости крыма
Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением

В Крыму рейсы на междугородние и межрегиональные направления не сокращают – Крымавтотранс

12:01 29.06.2026 (обновлено: 12:24 29.06.2026)
 
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики КрымАвтобусы
Автобусы
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления. Об этом РИА Новости Крым сказал генеральный директор АО "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
"На сегодняшний день никаких сокращений нет, работаем в полном объеме. Все маршруты стараемся выдержать и всех пассажиров перевезти", – сказал он.
Также Мартынов напомнил, что предприятие "Крымавтотранс" отвечает за содержание автостанций, междугородные и межрегиональные рейсы.
Более того, к междугородным рейсам сейчас добавились еще несколько курортных направлений – их ввели на период сезона, для того, чтобы перевезти как можно больше людей, сказал он, уточнив, что направления пользуются спросом.
При этом руководитель уточнил, что если и есть какие-то сокращения рейсов, то это в плановом решении.

"Бывает, автобус сломался и сошел (с линии – ред.). Но это не сокращение, это история, когда техника выходит из строя, и тут ничего удивительного. И никаких массовых сокращений рейсов нет вообще", – подытожил спикер.

Ранее сообщалось, что за курортный сезон 2025 года более 1,1 миллиона пассажиров воспользовались автостанциями Симферополя. Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
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"Крымавтотранс"КрымАвтобусТранспортВячеслав МартыновОбщественный транспортНовости Крыма
 
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