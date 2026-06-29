Междугородние и межрегиональные рейсы в Крыму: что происходит с автобусным сообщением
В Крыму рейсы на междугородние и межрегиональные направления не сокращают – Крымавтотранс
12:01 29.06.2026 (обновлено: 12:24 29.06.2026)
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики КрымАвтобусы
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления. Об этом РИА Новости Крым сказал генеральный директор АО "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
"На сегодняшний день никаких сокращений нет, работаем в полном объеме. Все маршруты стараемся выдержать и всех пассажиров перевезти", – сказал он.
Также Мартынов напомнил, что предприятие "Крымавтотранс" отвечает за содержание автостанций, междугородные и межрегиональные рейсы.
Более того, к междугородным рейсам сейчас добавились еще несколько курортных направлений – их ввели на период сезона, для того, чтобы перевезти как можно больше людей, сказал он, уточнив, что направления пользуются спросом.
При этом руководитель уточнил, что если и есть какие-то сокращения рейсов, то это в плановом решении.
"Бывает, автобус сломался и сошел (с линии – ред.). Но это не сокращение, это история, когда техника выходит из строя, и тут ничего удивительного. И никаких массовых сокращений рейсов нет вообще", – подытожил спикер.
Ранее сообщалось, что за курортный сезон 2025 года более 1,1 миллиона пассажиров воспользовались автостанциями Симферополя. Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Читайте также на РИА Новости Крым: