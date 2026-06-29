https://crimea.ria.ru/20260629/legendarnyy-linkor-sevastopol--infografika-k-godovschine-spuska-na-vodu-1147570710.html
Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду
Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду
115 лет назад на воду был спущен линкор "Севастополь". Церемония 29 июня 1911 года прошла в присутствии императора Николая II, великих князей, адмиралов и... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T07:56
2026-06-29T07:56
2026-06-29T07:56
инфографика
севастополь
история
память
праздники и памятные даты
армия и флот
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1d/1147570594_5:0:3646:2048_1920x0_80_0_0_33701ff3022f6a3a50641bb25c7e0887.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 115 лет назад на воду был спущен линкор "Севастополь". Церемония 29 июня 1911 года прошла в присутствии императора Николая II, великих князей, адмиралов и высших чиновников. Ровно в 11 часов под артиллерийский салют с кораблей Кронштадта линкор начал движение по стапелям. Уже через 50 секунд, под грохот разбиваемых о нос бутылок шампанского, он коснулся поверхности Невы.В судьбе этого линейного корабля отразился непростой путь страны. Пройдя несколько войн, корабли этого типа нашли достойное применение в годы Великой Отечественной, став на защиту Ленинграда и Крыма.Основные характеристики и история линкора – в анимированной инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флотЛегендарная самоходка ИСУ-152 в инфографике РИА Новости КрымОружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1d/1147570594_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_cb87d382fbfda31d87aa2d147d1eb376.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, история, память, праздники и памятные даты, армия и флот
Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду
115 лет назад на воду был спущен легендарный линкор "Севастополь"