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Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду

Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду

115 лет назад на воду был спущен линкор "Севастополь". Церемония 29 июня 1911 года прошла в присутствии императора Николая II, великих князей, адмиралов и... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T07:56

2026-06-29T07:56

2026-06-29T07:56

инфографика

севастополь

история

память

праздники и памятные даты

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 115 лет назад на воду был спущен линкор "Севастополь". Церемония 29 июня 1911 года прошла в присутствии императора Николая II, великих князей, адмиралов и высших чиновников. Ровно в 11 часов под артиллерийский салют с кораблей Кронштадта линкор начал движение по стапелям. Уже через 50 секунд, под грохот разбиваемых о нос бутылок шампанского, он коснулся поверхности Невы.В судьбе этого линейного корабля отразился непростой путь страны. Пройдя несколько войн, корабли этого типа нашли достойное применение в годы Великой Отечественной, став на защиту Ленинграда и Крыма.Основные характеристики и история линкора – в анимированной инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флотЛегендарная самоходка ИСУ-152 в инфографике РИА Новости КрымОружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, история, память, праздники и памятные даты, армия и флот