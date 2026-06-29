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Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260629/legendarnyy-linkor-sevastopol--infografika-k-godovschine-spuska-na-vodu-1147570710.html
Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду
Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду
115 лет назад на воду был спущен линкор "Севастополь". Церемония 29 июня 1911 года прошла в присутствии императора Николая II, великих князей, адмиралов и... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T07:56
2026-06-29T07:56
инфографика
севастополь
история
память
праздники и памятные даты
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 115 лет назад на воду был спущен линкор "Севастополь". Церемония 29 июня 1911 года прошла в присутствии императора Николая II, великих князей, адмиралов и высших чиновников. Ровно в 11 часов под артиллерийский салют с кораблей Кронштадта линкор начал движение по стапелям. Уже через 50 секунд, под грохот разбиваемых о нос бутылок шампанского, он коснулся поверхности Невы.В судьбе этого линейного корабля отразился непростой путь страны. Пройдя несколько войн, корабли этого типа нашли достойное применение в годы Великой Отечественной, став на защиту Ленинграда и Крыма.Основные характеристики и история линкора – в анимированной инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флотЛегендарная самоходка ИСУ-152 в инфографике РИА Новости КрымОружие Победы: знаменитый пулемет Максима в инфографике
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96
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севастополь, история, память, праздники и памятные даты, армия и флот
Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду

115 лет назад на воду был спущен легендарный линкор "Севастополь"

07:56 29.06.2026
 
© РИА Новости . Михаил Озерский / Перейти в фотобанкЛинкор "Севастополь"
Линкор Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Михаил Озерский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. 115 лет назад на воду был спущен линкор "Севастополь". Церемония 29 июня 1911 года прошла в присутствии императора Николая II, великих князей, адмиралов и высших чиновников. Ровно в 11 часов под артиллерийский салют с кораблей Кронштадта линкор начал движение по стапелям. Уже через 50 секунд, под грохот разбиваемых о нос бутылок шампанского, он коснулся поверхности Невы.
В судьбе этого линейного корабля отразился непростой путь страны. Пройдя несколько войн, корабли этого типа нашли достойное применение в годы Великой Отечественной, став на защиту Ленинграда и Крыма.
Основные характеристики и история линкора – в анимированной инфографике РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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