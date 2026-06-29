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Крымский мост закрыт с ночи - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Крымский мост закрыт с ночи
Крымский мост закрыт с ночи - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Крымский мост закрыт с ночи
Движение по Крымскому мосту перекрыто в ночь на понедельник. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T05:40
2026-06-29T05:50
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту перекрыто в ночь на понедельник. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Движение на Крымском мосту перекрывают во время опасности. Водителей и пассажиров автотранспорта, находящихся на переправе, а также в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост закрыт с ночи

Крымский мост закрыт для движения с 2 часов ночи

05:40 29.06.2026 (обновлено: 05:50 29.06.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту перекрыто в ночь на понедельник. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении по состоянию на 2 часа ночи.

Движение на Крымском мосту перекрывают во время опасности. Водителей и пассажиров автотранспорта, находящихся на переправе, а также в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
Такой транспорт может ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы РФ.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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