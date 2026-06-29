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Крымский мост сейчас – обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Крымский мост сейчас – обстановка после открытия движения
Крымский мост сейчас – обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Крымский мост сейчас – обстановка после открытия движения
Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 1400 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T07:39
2026-06-29T07:39
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 1400 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 2:05 в понедельник и возобновилось спустя пять часов.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас – обстановка после открытия движения

Крымский мост сейчас – проезда ждут 1400 автомобилей

07:39 29.06.2026
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждут 1400 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 2:05 в понедельник и возобновилось спустя пять часов.

"По состоянию на 7:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 800 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.

С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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