https://crimea.ria.ru/20260629/krymskiy-most-seychas---skolko-zhdat-proezda-1157239033.html

Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда

У Крымского моста со стороны Керчи очереди нет, со стороны Кубани ждать проезда приходится около часа. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T11:23

2026-06-29T11:23

2026-06-29T11:23

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крымский мост

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста со стороны Керчи очереди нет, со стороны Кубани ждать проезда приходится около часа. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Отмечается, что время ожидания составляет около часа.Утром в понедельник перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждали 1400 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 2:05 в понедельник и возобновилось спустя пять часов.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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