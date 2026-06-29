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Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
У Крымского моста со стороны Керчи очереди нет, со стороны Кубани ждать проезда приходится около часа. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T11:23
2026-06-29T11:23
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста со стороны Керчи очереди нет, со стороны Кубани ждать проезда приходится около часа. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Отмечается, что время ожидания составляет около часа.Утром в понедельник перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждали 1400 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 2:05 в понедельник и возобновилось спустя пять часов.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи

11:23 29.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста со стороны Керчи очереди нет, со стороны Кубани ждать проезда приходится около часа. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 11:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 389 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что время ожидания составляет около часа.
Утром в понедельник перед Крымским мостом после открытия движения проезда ждали 1400 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 2:05 в понедельник и возобновилось спустя пять часов.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКрымТранспортЛогистика
 
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