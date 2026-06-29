https://crimea.ria.ru/20260629/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-vecherom-29-iyunya-1157254730.html

Крымский мост: оперативная обстановка вечером 29 июня

Крымский мост: оперативная обстановка вечером 29 июня - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Крымский мост: оперативная обстановка вечером 29 июня

Со стороны Керчи и Кубани у Крымского моста очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T22:14

2026-06-29T22:14

2026-06-29T22:14

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Со стороны Керчи и Кубани у Крымского моста очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очередей из машин с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было с 14 часов.Утром в понедельник, 29 июня, после открытия движения по Крымскому мосту проезда к пунктам досмотра ожидали 1400 автомобилей с обеих сторон. Движение по транспортному переходу через Керченский пролив перекрыли в два часа ночи, а возобновили спустя пять часов.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт