Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 29 июня - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260629/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-vecherom-29-iyunya-1157254730.html
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 29 июня
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 29 июня - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 29 июня
Со стороны Керчи и Кубани у Крымского моста очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T22:14
2026-06-29T22:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Со стороны Керчи и Кубани у Крымского моста очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очередей из машин с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было с 14 часов.Утром в понедельник, 29 июня, после открытия движения по Крымскому мосту проезда к пунктам досмотра ожидали 1400 автомобилей с обеих сторон. Движение по транспортному переходу через Керченский пролив перекрыли в два часа ночи, а возобновили спустя пять часов.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b312cc9ab3ec904254fa0e9adc3ded2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: оперативная обстановка вечером 29 июня

Крымский мост вечером 24 июня свободен для проезда с двух сторон

22:14 29.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Со стороны Керчи и Кубани у Крымского моста очередей нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Очередей из машин с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было с 14 часов.
Утром в понедельник, 29 июня, после открытия движения по Крымскому мосту проезда к пунктам досмотра ожидали 1400 автомобилей с обеих сторон. Движение по транспортному переходу через Керченский пролив перекрыли в два часа ночи, а возобновили спустя пять часов.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Новости Крыма сегодня: что случилось за день
22:14Крымский мост: оперативная обстановка вечером 29 июня
21:53Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
21:52Фатальный удар: рекордные пятна на Солнце вызовут магнитный шторм
21:30В Крыму мужчина за три года вытянул у соседки почти 4 миллиона на "покупку" земли
21:22Под Симферополем возводят детский сад на 160 мест
21:05ПВО за шесть часов уничтожила 75 дронов над Крымом и другими регионами РФ
20:54Как избежать сердечно-сосудистых проблем в жару
20:28В селе возле Севастополя прокладывают новый водопровод
20:11Небо над Крымом украсит "Клубничная" луна: когда можно увидеть
19:55В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человек
19:36В Севастополе снова отключают свет - причина и адреса
19:32Какие экологические тропы будут доступны для посещения в Ялтинском заповеднике
19:18Правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля в России не изменятся
19:10Конфликт в Феодосии: житель Кубани выстрелил из ружья в лобовое стекло машины
18:52Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром
18:37На Кубани женщина организовала нарколабораторию у себя дома
18:22Пожар на НПЗ: что с воздухом в Славянске-на-Кубани
18:04Крым и Москву свяжет дополнительный поезд
17:48Новые учебники по биологии, физике и химии разработают к 2027 году
Лента новостейМолния