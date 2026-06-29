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Крым и Москву свяжет дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Крым и Москву свяжет дополнительный поезд
Крым и Москву свяжет дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Крым и Москву свяжет дополнительный поезд
Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" назначил дополнительный поезд №197 сообщением Керчь – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T18:04
2026-06-29T18:04
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
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аварийная посадка самолета москва-симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" назначил дополнительный поезд №197 сообщением Керчь – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе компании."Поезд совершит четыре рейса из Крыма – 2, 4, 6 и 8 июля. Отправление из Керчи в 02:45. Поезд проследует через Тамань, Ростов-на-Дону (ст. Первомайская), Воронеж (ст. Придача), Липецк, Тулу, Калугу. Прибытие на Киевский вокзал Москвы – 3, 5, 7 и 9 июля в 14:00", – говорится в сообщении.В составе поезда имеются одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.Отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться автобусами до Керчи по следующему расписанию:* отправление из Симферополя в 21:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда);* от станции Владиславовка в 23:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда);* от станции Семь Колодезей в 00:45.Автобусы прибывают в Керчь в 01:45.Ранее сообщалось, что с 30 июня все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохранится до 7 июля.По информации генерального директора АО "Крымавтотранс" Вячеслава Мартынова, в Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение троллейбусов между Симферополем и Алуштой приостановленоИз Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсыВ Крыму приостановили движение электричек на одном участке
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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гранд сервис экспресс, поезд "таврия", крым, новости крыма, аварийная посадка самолета москва-симферополь, новости, железная дорога, железные дороги крыма
Крым и Москву свяжет дополнительный поезд

Дополнительный поезд между Крымом и Москвой назначил перевозчик

18:04 29.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Двухэтажный поезд "Таврия"
Двухэтажный поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" назначил дополнительный поезд №197 сообщением Керчь – Москва. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Поезд совершит четыре рейса из Крыма – 2, 4, 6 и 8 июля. Отправление из Керчи в 02:45. Поезд проследует через Тамань, Ростов-на-Дону (ст. Первомайская), Воронеж (ст. Придача), Липецк, Тулу, Калугу. Прибытие на Киевский вокзал Москвы – 3, 5, 7 и 9 июля в 14:00", – говорится в сообщении.
В составе поезда имеются одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.
Отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться автобусами до Керчи по следующему расписанию:
* отправление из Симферополя в 21:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда);
* от станции Владиславовка в 23:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда);
* от станции Семь Колодезей в 00:45.
Автобусы прибывают в Керчь в 01:45.
Ранее сообщалось, что с 30 июня все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохранится до 7 июля.
По информации генерального директора АО "Крымавтотранс" Вячеслава Мартынова, в Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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