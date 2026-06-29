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Конфликт в Феодосии: житель Кубани выстрелил из ружья в лобовое стекло машины - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Конфликт в Феодосии: житель Кубани выстрелил из ружья в лобовое стекло машины
Конфликт в Феодосии: житель Кубани выстрелил из ружья в лобовое стекло машины - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Конфликт в Феодосии: житель Кубани выстрелил из ружья в лобовое стекло машины
В Крыму вынесли приговор жителю Краснодарского края по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T19:10
2026-06-29T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор жителю Краснодарского края по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Рядом находящийся очевидец смог выхватить у стрелявшего оружие. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным непроникающим ранением мягких тканей."Оружие, изготовленное промышленным способом, подсудимый ранее переделал, укоротив длину ствола и хранил на ферме", – добавили в прокуратуре.Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 9 годам исправительной колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 140 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Севастополя будут судить за попытку распространения крупной партии наркотиковПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидированВ Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП
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РИА Новости Крым
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96
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феодосия, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, стрельба
Конфликт в Феодосии: житель Кубани выстрелил из ружья в лобовое стекло машины

В Феодосии житель Кубани выстрелил из ружья через лобовое стекло машины в своего обидчика

19:10 29.06.2026
 
© Прокуратура КрымаВ Феодосии житель Кубани выстрелил из ружья через лобовое стекло машины в своего обидчика
В Феодосии житель Кубани выстрелил из ружья через лобовое стекло машины в своего обидчика
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор жителю Краснодарского края по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"Мужчина в августе 2025 года, находясь на территории фермы в селе Насыпное в пригороде Феодосии, на почве возникших неприязненных отношений к потерпевшему совершил не менее двух выстрелов из огнестрельного ружья через лобовое стекло автомобиля", – проинформировали в ведомстве.
Рядом находящийся очевидец смог выхватить у стрелявшего оружие. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным непроникающим ранением мягких тканей.
"Оружие, изготовленное промышленным способом, подсудимый ранее переделал, укоротив длину ствола и хранил на ферме", – добавили в прокуратуре.
Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 9 годам исправительной колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 140 тысяч рублей.
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ФеодосияНовости КрымаПрокуратура Республики КрымПроисшествияСтрельба
 
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