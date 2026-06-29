https://crimea.ria.ru/20260629/konflikt-v-feodosii-zhitel-kubani-vystrelil-iz-ruzhya-v-lobovoe-steklo-mashiny-1157245094.html

Конфликт в Феодосии: житель Кубани выстрелил из ружья в лобовое стекло машины

Конфликт в Феодосии: житель Кубани выстрелил из ружья в лобовое стекло машины - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Конфликт в Феодосии: житель Кубани выстрелил из ружья в лобовое стекло машины

В Крыму вынесли приговор жителю Краснодарского края по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T19:10

2026-06-29T19:10

2026-06-29T19:10

феодосия

новости крыма

прокуратура республики крым

происшествия

стрельба

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1d/1157244726_0:9:320:189_1920x0_80_0_0_25424bfe9139bbca2021f72532e06da9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор жителю Краснодарского края по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Рядом находящийся очевидец смог выхватить у стрелявшего оружие. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным непроникающим ранением мягких тканей."Оружие, изготовленное промышленным способом, подсудимый ранее переделал, укоротив длину ствола и хранил на ферме", – добавили в прокуратуре.Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к 9 годам исправительной колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 140 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Севастополя будут судить за попытку распространения крупной партии наркотиковПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидированВ Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, стрельба