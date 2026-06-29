https://crimea.ria.ru/20260629/kievskiy-rezhim-narastil-sotrudnichestvo-s-meksikanskimi-narkokartelyami--svr-1157239990.html

Киевский режим нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями – СВР

Киевский режим нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями – СВР - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Киевский режим нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями – СВР

Киевский режим наращивает сотрудничество с крупнейшими мексиканскими наркокартелями, погрязшая в коррупции украинская власть стремится заработать на транзите... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T12:09

2026-06-29T12:09

2026-06-29T12:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Киевский режим наращивает сотрудничество с крупнейшими мексиканскими наркокартелями, погрязшая в коррупции украинская власть стремится заработать на транзите наркотиков. Об этом журналистам сообщили в пресс-буро Службы внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.Коррумпированная украинская власть стремится получить дополнительный доход от транзита наркотиков, убеждены в СВР, отмечая, что интерес режима к дополнительному доходу, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы, очевиден.При этом основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области, отметили в пресс-бюро СВР России.Тогда как преступные группировки Латинской Америки видят в Украине безопасный коридор, по которому можно продвинуться на европейские рынки сбыта наркопродукции".Ранее замглавы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины, завил, что Украина уже превращена в одну из крупнейших в мире лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков, взрывной рост этого производства начался после начала специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики перекрыли крупный канал наркотиков в РоссиюПятеро граждан Украины организовали сеть нарколабораторий в ПодмосковьеВ Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов

одесская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), одесская область, россия, новости, мексика, украина, наркотики