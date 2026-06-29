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Киевский режим нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями – СВР
Киевский режим нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями – СВР - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Киевский режим нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями – СВР
Киевский режим наращивает сотрудничество с крупнейшими мексиканскими наркокартелями, погрязшая в коррупции украинская власть стремится заработать на транзите... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Киевский режим наращивает сотрудничество с крупнейшими мексиканскими наркокартелями, погрязшая в коррупции украинская власть стремится заработать на транзите наркотиков. Об этом журналистам сообщили в пресс-буро Службы внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.Коррумпированная украинская власть стремится получить дополнительный доход от транзита наркотиков, убеждены в СВР, отмечая, что интерес режима к дополнительному доходу, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы, очевиден.При этом основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области, отметили в пресс-бюро СВР России.Тогда как преступные группировки Латинской Америки видят в Украине безопасный коридор, по которому можно продвинуться на европейские рынки сбыта наркопродукции".Ранее замглавы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины, завил, что Украина уже превращена в одну из крупнейших в мире лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков, взрывной рост этого производства начался после начала специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики перекрыли крупный канал наркотиков в РоссиюПятеро граждан Украины организовали сеть нарколабораторий в ПодмосковьеВ Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов
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служба внешней разведки (свр), одесская область, россия, новости, мексика, украина, наркотики
Киевский режим нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями – СВР
Киевский режим наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики – СВР
12:09 29.06.2026 (обновлено: 12:11 29.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Киевский режим наращивает сотрудничество с крупнейшими мексиканскими наркокартелями, погрязшая в коррупции украинская власть стремится заработать на транзите наркотиков. Об этом журналистам сообщили в пресс-буро Службы внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.
"Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики", – заявили в пресс-бюро.
Коррумпированная украинская власть стремится получить дополнительный доход от транзита наркотиков, убеждены в СВР, отмечая, что интерес режима к дополнительному доходу, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы, очевиден.
При этом основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области, отметили в пресс-бюро СВР России.
"Основной перевалочной базой на канале наркотранзита в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области", – говорится в тексте, с уточнением, что силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу.
Тогда как преступные группировки Латинской Америки видят в Украине безопасный коридор, по которому можно продвинуться на европейские рынки сбыта наркопродукции".
"Ведущие преступные группировки Латинской Америки стремятся расширить географию поставок наркотических средств, в том числе фентанила, из-за активизации антинаркотической кампании в США. При этом Украина рассматривается ими как безопасный коридор для выхода на европейский рынок в силу отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля", – сообщили в СФР.
Ранее замглавы МИД России Дмитрий Любинский в ходе круглого стола на тему угрозы распространения преступности и наркотиков с территории Украины, завил, что Украина уже превращена в одну из крупнейших в мире лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков
, взрывной рост этого производства начался после начала специальной военной операции.
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