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Херсонская область обесточена
Херсонская область обесточена - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Херсонская область обесточена
Херсонская область утром в понедельник осталась без света. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T06:01
2026-06-29T06:01
2026-06-29T06:01
херсонская область
отключение электроэнергии
владимир сальдо
новости
происшествия
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Херсонская область утром в понедельник осталась без света. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По лова главы региона, энергетики и аварийные службы делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей.В пятницу, 26 июня, в Херсонской области также полностью или частично были обесточены все округа. До этого отключения затронули регион в среду, 24 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Херсонская область обесточена
Херсонская область осталась без света