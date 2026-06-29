https://crimea.ria.ru/20260629/khersonskaya-oblast-obestochena-1157233519.html

Херсонская область обесточена

Херсонская область обесточена - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Херсонская область обесточена

Херсонская область утром в понедельник осталась без света. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T06:01

2026-06-29T06:01

2026-06-29T06:01

херсонская область

отключение электроэнергии

владимир сальдо

новости

происшествия

электричество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156369106_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d1bbc76a06c7e1c08a4ff39ab956e694.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Херсонская область утром в понедельник осталась без света. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По лова главы региона, энергетики и аварийные службы делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей.В пятницу, 26 июня, в Херсонской области также полностью или частично были обесточены все округа. До этого отключения затронули регион в среду, 24 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, отключение электроэнергии, владимир сальдо, новости, происшествия, электричество