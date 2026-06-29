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Херсонская область обесточена - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Херсонская область обесточена
Херсонская область обесточена - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Херсонская область обесточена
Херсонская область утром в понедельник осталась без света. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T06:01
2026-06-29T06:01
херсонская область
отключение электроэнергии
владимир сальдо
новости
происшествия
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Херсонская область утром в понедельник осталась без света. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По лова главы региона, энергетики и аварийные службы делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей.В пятницу, 26 июня, в Херсонской области также полностью или частично были обесточены все округа. До этого отключения затронули регион в среду, 24 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, отключение электроэнергии, владимир сальдо, новости, происшествия, электричество
Херсонская область обесточена

Херсонская область осталась без света

06:01 29.06.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП в Херсонской области
ЛЭП в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Херсонская область утром в понедельник осталась без света. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены", - написал он в своем канале в МАКС
По лова главы региона, энергетики и аварийные службы делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей.
В пятницу, 26 июня, в Херсонской области также полностью или частично были обесточены все округа. До этого отключения затронули регион в среду, 24 июня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Херсонская областьОтключение электроэнергииВладимир СальдоНовостиПроисшествияЭлектричество
 
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