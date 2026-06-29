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Какой сегодня праздник: 29 июня

Какой сегодня праздник: 29 июня - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Какой сегодня праздник: 29 июня

В этот день в мире говорят о важности тропиков, вспоминают партизан и подпольщиков. А еще 29 июня родился писатель Антуан де Сент-Экзюпери и самая известная в... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T00:00

2026-06-29T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В этот день в мире говорят о важности тропиков, вспоминают партизан и подпольщиков. А еще 29 июня родился писатель Антуан де Сент-Экзюпери и самая известная в СССР американская школьница Саманта Смит.Что празднуют в мире29 июня в мире под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН отмечают Международный день тропиков. В июне 2014 года в этот день Генассамблея заслушала доклад Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи по проблемам тропиков. Спустя два года было принято решение учредить праздник.Ежегодно 29 июня отмечается важная памятная дата – День партизан и подпольщиков. Праздник учрежден 10 апреля 2009 года президентом РФ. В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов.Также 29 июня празднуют День кораблестроителя (судостроителя). Дата выбрана из-за того, что в 1667 году в этот день царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве первого русского корабля – фрегата "Орел". Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства.Знаменательные событияВ 1888 году была сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. На усовершенствованный фонограф, который изобрел Томас Эдисон, была записана оратория композитора Георга Генделя "Израиль в Египте", которую исполнял хор из четырех тысяч голосов.29 июня 1900 года был основан Фонд Нобеля. Этот день также считают датой учреждением престижной Нобелевской премии.В 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором. Его придумал американский изобретатель Роберт Адлер.В 2007 году в США поступил в продажу первый iPhone компании Apple, который быстро завоевал существенную часть рынка смартфонов в США, а потом и во всем мире.Кто родилсяВ 1849 году родился российский государственный деятель и председатель Совмина Российской империи в 1905 – 1906 года Сергей Витте. Именно он добился в России введения "золотого стандарта" – денежной системы, в которой основной единицей расчетов является некоторое стандартизированное количество золота, а также способствовал притоку в страну капиталов из-за рубежа. Кроме этого, поощрял инвестиции в железнодорожное строительство. Деятельность Витте привела к резкому ускорению темпов промышленного роста в Российской империи, за что его прозвали "дедушкой русской индустриализации".В 1900 году родился французский писатель и автор знаменитой сказки "Маленький принц" Антуан де Сент-Экзюпери. Он был еще и профессиональным летчиком. В апреле 1935 года в качестве корреспондента газеты "Пари-Суар" Сент-Экзюпери посетил СССР и описал этот визит в пяти очерках. Примечательно, что существует астероид 2578 "Сент-Экзюпери", который открыла в 1957 году астроном Тамара Смирнова в Крымской астрофизической обсерватории.В 1972 году родилась американская школьница и "посол доброй воли" Саманта Смит. Она стала мировой знаменитостью благодаря переписке с генеральным секретарем ЦК КПСС Юрием Андроповым. В ноябре 1982 года десятилетняя Саманта написала советскому генсеку письмо, чтобы разобраться, почему отношения США и СССР такие напряженные. По приглашению Андропова в ответном письме в июле 1983 года Саманта посетила Советский Союз: Москву, Ленинград и пионерский лагерь "Артек", ее путешествие освещалось мировыми СМИ, а потом Саманта написала книгу.Также 29 июня родились советская писательница Елена Ильина, советский и российский певец Сосо Павлиашвили.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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