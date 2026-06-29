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Какие экологические тропы будут доступны для посещения в Ялтинском заповеднике
Какие экологические тропы будут доступны для посещения в Ялтинском заповеднике - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Какие экологические тропы будут доступны для посещения в Ялтинском заповеднике
В Ялтинском горно‑лесном государственном природном заповеднике закрыли для посещения ряд экологических троп, кроме расположенных вдоль дороги общего пользования РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T19:32
2026-06-29T19:32
2026-06-29T19:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Ялтинском горно‑лесном государственном природном заповеднике закрыли для посещения ряд экологических троп, кроме расположенных вдоль дороги общего пользования "Ялта — Бахчисарай". Об этом предупредили в пресс-службе Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Исключение составят: Возврат денежных средств за приобретенные разрешения будет осуществляться в порядке очереди, уточнили в "заповедном Крыму".В Крыму с 24 июня ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вводят особый противопожарный режим – что это значитЖара в Крыму - в МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасностиЛесной пожар под Ялтой потушили
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Какие экологические тропы будут доступны для посещения в Ялтинском заповеднике
В Ялтинском заповеднике закроют экологические тропы - список исключений