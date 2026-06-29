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Как в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС

Как в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Как в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧС

В Крыму заключения о форс-мажоре выдает Торгово-промышленная палата (ТПП) РК. Об этом сообщили в Минстрое Крыма. РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T16:27

2026-06-29T16:27

2026-06-29T16:27

торгово-промышленная палата (тпп) крыма

режим чс

новости крыма

крым

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Крыму заключения о форс-мажоре выдает Торгово-промышленная палата (ТПП) РК. Об этом сообщили в Минстрое Крыма."Торгово-промышленная палата Республики Крым обладает исключительной компетенцией по выдаче заключений об обстоятельствах непреодолимой силы на территории региона. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в процессе исполнения договорных обязательств", – говорится в сообщении.Подать заявление и необходимые документы можно по электронной почте: crimeatpprf@yandex.ru. В пятницу, 26 июня, в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что факт введения режима ЧС может стать юридическим основанием для снятия санкций (штрафов, пеней) по заключенным договорам для предпринимателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знатьВ Крыму и Севастополе ввели режим ЧС Режим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знать

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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