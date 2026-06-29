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Как избежать сердечно-сосудистых проблем в жару

Как избежать сердечно-сосудистых проблем в жару - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Как избежать сердечно-сосудистых проблем в жару

В Крым пришло настоящее лето, а с ним и аномальная жара, когда на градусниках +35. Как в этих условиях избежать сердечно-сосудистых заболеваний – в эфире радио... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T20:54

2026-06-29T20:54

2026-06-29T20:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Крым пришло настоящее лето, а с ним и аномальная жара, когда на градусниках +35. Как в этих условиях избежать сердечно-сосудистых заболеваний – в эфире радио "Спутник в Крыму"" рассказала доктор медицинских наук, главный внештатный специалист-невролог Министерства здравоохранения Крыма Лариса Корсунская."Этот вопрос очень важен для людей разного возраста, и мы должны сделать все, чтобы обезопасить себя, наших близких от неприятных последствий. Самое главное – избежать обезвоживания. У нас есть определенный объем циркулирующей крови, который мы должны сохранять. А для этого мы должны все время ходить с водичкой", – отметила спикер.Специалист пояснила, что основным пунктом для хорошего самочувствия, особенно в такую погоду, является водный баланс"Возьмите бутылочку или просто чашечку с водой. Теплой, ни в коем случае не холодной, не из холодильника. И просто берите по глоточку. Вы должны выпивать в час стакан воды это минимум, а лучше два стакана воды. Маленькими глоточками. Это очень хорошо, причем не только в жару, в жару особенно, но вообще в любое время года", – сказала медик.Доктор медицинских наук разъяснила, что в жару человек большое количество воды теряет с дыханием."Кроме того, мы с вами сейчас сильнее потеем. Почему? Вспомним физику. Когда какое-то тело испаряется, температура снижается. Наш организм пытается снизить температуру кожных покровов. И с потом мы теряем достаточно большое количество воды", – обратила внимание специалист.Также Лариса Корсунская назвала один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта – тромбообразование. Чаще всего сосудистые катастрофы, по ее словам, происходят именно в жару, когда кровь густая, жидкой ее части не хватает и из ее форменных элементов быстрее формируются тромбы. Они способны закупорить сосуды и вызвать серьезные проблемы со здоровьем."Очень важный момент – если вы перенесли какую-то сердечно-сосудистую катастрофу, у вас есть вторичная профилактика инсульта, инфаркта, если у вас есть факторы риска, и вам назначены препараты, ни в коем случае нельзя от них отказываться! Все те препараты, которые назначил ваш лечащий доктор, надо обязательно продолжать принимать", – подчеркнула врач.Гостья эфира призвала соблюдать элементарные правила поведения в жаркую погоду."Выходите из дома, пожалуйста, утром или вечером, максимально ограничьте свою активность с 12 до 16-17 часов, когда жара. Если вы выходите, то, пожалуйста – головной убор, легкая кепка, панамка. Обязательно солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты, потому что наше солнце опасно в плане дерматологических заболеваний. Легкая одежда – это хлопок, лен, светлая просторная одежда, не обтягивающие вещи, не обтягивающая синтетика. Удобная обувь. И тогда вы получите удовольствие от прогулок и будете получать только радость от нашего чудесного Крыма, если вы будете все это соблюдать", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Жара в Крыму - в МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности+36 градусов: в Крым идет жараБолее 1 300 человек скончались в Европе за неделю из-за жары – ВОЗ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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