https://crimea.ria.ru/20260629/investitsii-na-6-mlrd--gde-v-krymu-postroyat-novoe-zhile-i-oteli-1157238219.html

Инвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отели

Инвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отели - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Инвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отели

Четыре инвестпроекта в области жилищного строительства, рекреации и промышленности на сумму более шести млрд рублей реализуют в Крыму. Об этом информирует... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T10:47

2026-06-29T10:47

2026-06-29T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Четыре инвестпроекта в области жилищного строительства, рекреации и промышленности на сумму более шести млрд рублей реализуют в Крыму. Об этом информирует пресс-служба правительства Крыма по итогам очередного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата на территории республики."Согласовали четыре проекта на общую сумму свыше 6,1 млрд рублей. Одобренные проекты охватывают жилищное строительство, туристическую инфраструктуру, промышленность и логистику. Каждый проект мы будем сопровождать на всех этапах реализации, чтобы инвесторы видели: в Крыму работают четко, прозрачно и с пониманием их задач", – цитирует пресс-служба зампредседателя крымского Совмина - министра финансов Ирину Кивико.В евпаторийском поселке Заозерное появится современный апарт-отель с апартаментами, гостиничной инфраструктурой под управлением отельного оператора и благоустроенную прилегающую территорию. Инвестиции в этот проект составят 3,85 млрд рублей."Сразу три проекта направлены на развитие промышленной и логистической инфраструктуры. В Белогорске будет построен новый асфальтобетонный завод с производственной мощностью 240 тонн в час, что позволит своевременно закрывать потребность региона в асфальтобетонной смеси для ремонта автомобильных дорог. Объем инвестиций – 190 млн рублей", – продолжили в пресс-службе.Кроме того, одобрено строительство одноэтажного складского комплекса в Симферополе с объемом инвестиций 100 млн рублей.Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комплексное развитие территорий: как работает механизм в КрымуПМЭФ показал огромный интерес инвесторов к строительству курорта в КрымуТриллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развития

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции, крым, новости крыма, ирина кивико, экономика крыма