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Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ

Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ - РИА Новости Крым, 29.06.2026

Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ

Более полусотни крымских выпускников получили максимальный балл по результатам Единого государственного экзамена. Об этом проинформировал в понедельник глава... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T16:55

2026-06-29T16:55

2026-06-29T16:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Более полусотни крымских выпускников получили максимальный балл по результатам Единого государственного экзамена. Об этом проинформировал в понедельник глава республики Сергей Аксенов.Всего, по его данным, в 2026 году школу окончили более 6,7 тыс одиннадцатиклассников. Из них 975 человек награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе. За высокие результаты глава региона поблагодарил сами ребят и их педагогов.Ранее председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что отмена единого государственного экзамена вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать. По его словам, система ЕГЭ дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз независимо от места проживания и достатка семьи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 балловКак поступить в Крымский федеральный университет после колледжаВступительная кампания-2026: сроки, правила приема и подача документов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, егэ