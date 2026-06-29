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Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ
Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ
Более полусотни крымских выпускников получили максимальный балл по результатам Единого государственного экзамена. Об этом проинформировал в понедельник глава... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Более полусотни крымских выпускников получили максимальный балл по результатам Единого государственного экзамена. Об этом проинформировал в понедельник глава республики Сергей Аксенов.Всего, по его данным, в 2026 году школу окончили более 6,7 тыс одиннадцатиклассников. Из них 975 человек награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе. За высокие результаты глава региона поблагодарил сами ребят и их педагогов.Ранее председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что отмена единого государственного экзамена вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать. По его словам, система ЕГЭ дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз независимо от места проживания и достатка семьи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 балловКак поступить в Крымский федеральный университет после колледжаВступительная кампания-2026: сроки, правила приема и подача документов
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новости крыма, крым, сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, егэ
Гордость республики: сколько выпускников в Крыму получили высшие баллы ЕГЭ
53 выпускника крымских школ получили высший балл по результатам ЕГЭ – Аксенов
16:55 29.06.2026 (обновлено: 16:56 29.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Более полусотни крымских выпускников получили максимальный балл по результатам Единого государственного экзамена. Об этом проинформировал в понедельник глава республики Сергей Аксенов.
"В этом году 53 выпускника крымских школ получили высший балл по результатам ЕГЭ, при этом шестеро ребят набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Больше всего максимальных результатов в текущем году по химии, русскому языку и литературе", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Всего, по его данным, в 2026 году школу окончили более 6,7 тыс одиннадцатиклассников. Из них 975 человек награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе. За высокие результаты глава региона поблагодарил сами ребят и их педагогов.
Ранее председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев заявил, что отмена единого государственного экзамена вернет сферу образования к прежним проблемам, но эту систему необходимо совершенствовать. По его словам, система ЕГЭ дала выпускнику реальный шанс поступить в ведущий национальный вуз независимо от места проживания и достатка семьи.
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