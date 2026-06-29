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Газораспределительная станция в Харьковской области выведена из строя - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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Газораспределительная станция в Харьковской области выведена из строя
Газораспределительная станция в Харьковской области выведена из строя - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Газораспределительная станция в Харьковской области выведена из строя
Российские военные ударами "Гераней" вывели из строя резервуары и перекачивающие установки газораспределительной станции в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T16:16
2026-06-29T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Российские военные ударами "Гераней" вывели из строя резервуары и перекачивающие установки газораспределительной станции в Харьковской области. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.В результате высокоточных ударов из строя выведены, в частности, часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа. Средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, на объектах станции противника были зафиксированы объемные возгорания, констатировали в российском военном ведомстве.Ответные удары России вглубь Украины носят гораздо более мощный характер и наносят серьезный ущерб, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Что касается ударов по российской критически важной инфраструктуре, эти удары создают проблемы и определенный дефицит, но не критический, подчеркивал российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Киеву и Кременчугу нанесен групповой ударАвиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперацииУдары по Украине сегодня: разбита топливная и транспортная инфрастуктуры
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новости сво, харьковская область, газ, газоснабжение, министерство обороны рф
Газораспределительная станция в Харьковской области выведена из строя

Выведена из строя газораспределительная станция в Харьковской области – Минобороны РФ

16:16 29.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Российские военные ударами "Гераней" вывели из строя резервуары и перекачивающие установки газораспределительной станции в Харьковской области. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.
"В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА "Герань-2" и "Герань-4 сикер" была нанесена серия ударов по газораспределительной станции в районе населенного пункта Панютино в Харьковской области", – сказано в сообщении.
В результате высокоточных ударов из строя выведены, в частности, часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа. Средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, на объектах станции противника были зафиксированы объемные возгорания, констатировали в российском военном ведомстве.
Ответные удары России вглубь Украины носят гораздо более мощный характер и наносят серьезный ущерб, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Что касается ударов по российской критически важной инфраструктуре, эти удары создают проблемы и определенный дефицит, но не критический, подчеркивал российский лидер.
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