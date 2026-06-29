https://crimea.ria.ru/20260629/fsb-predotvratila-terakt-v-sinagoge-v-yaroslavle-1157237814.html

ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Ярославле

ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Ярославле - РИА Новости Крым, 29.06.2026

ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Ярославле

В Ярославле задержали мужчину, который, являясь сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировал поджечь... РИА Новости Крым, 29.06.2026

2026-06-29T10:06

2026-06-29T10:06

2026-06-29T10:18

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Ярославле задержали мужчину, который, являясь сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировал поджечь синагогу. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. "Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства", - цитирует сообщение РИА Новости.Уточняется, что мужчина с помощью интернета вышел на представителя международной террористической организации, находящегося в Сирии. После осуществления теракта злоумышленник планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.ФСБ пресекла подготовку теракта, мужчина задержан. По месту жительства злоумышленника изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора.Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.Ранее сообщалось, что задержанный в Дагестане 17-летний подросток, обвиняемый в организации террористического сетевого сообщества, подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидированСК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской областиНацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, ярославль, новости, закон и право