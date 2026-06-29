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ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Ярославле - РИА Новости Крым, 29.06.2026
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ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Ярославле
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Ярославле - РИА Новости Крым, 29.06.2026
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Ярославле
В Ярославле задержали мужчину, который, являясь сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировал поджечь... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T10:06
2026-06-29T10:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Ярославле задержали мужчину, который, являясь сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировал поджечь синагогу. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. "Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства", - цитирует сообщение РИА Новости.Уточняется, что мужчина с помощью интернета вышел на представителя международной террористической организации, находящегося в Сирии. После осуществления теракта злоумышленник планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.ФСБ пресекла подготовку теракта, мужчина задержан. По месту жительства злоумышленника изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора.Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.Ранее сообщалось, что задержанный в Дагестане 17-летний подросток, обвиняемый в организации террористического сетевого сообщества, подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидированСК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской областиНацист из Киева был куратором международной террористической сети – ФСБ
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Новости
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, ярославль, новости, закон и право
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Ярославле

ФСБ задержала планировавшего поджог синагоги в Ярославле

10:06 29.06.2026 (обновлено: 10:18 29.06.2026)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Ярославле задержали мужчину, который, являясь сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировал поджечь синагогу. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
"Действуя по указанию и при координации куратора, террорист приобрел составные компоненты и химические вещества необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства", - цитирует сообщение РИА Новости.
Уточняется, что мужчина с помощью интернета вышел на представителя международной террористической организации, находящегося в Сирии. После осуществления теракта злоумышленник планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.
ФСБ пресекла подготовку теракта, мужчина задержан. По месту жительства злоумышленника изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи с инструкциями от куратора.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ.
Ранее сообщалось, что задержанный в Дагестане 17-летний подросток, обвиняемый в организации террористического сетевого сообщества, подозревается в подготовке к совершению массовых убийств детей в школах.
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СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской области
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактЯрославльНовостиЗакон и право
 
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