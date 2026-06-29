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Фатальный удар: рекордные пятна на Солнце вызовут магнитный шторм
Фатальный удар: рекордные пятна на Солнце вызовут магнитный шторм - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Фатальный удар: рекордные пятна на Солнце вызовут магнитный шторм
К Земле выходит самая крупная за последние пять месяцев группа солнечных пятен. Как сообщают в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T21:52
2026-06-29T21:52
2026-06-29T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. К Земле выходит самая крупная за последние пять месяцев группа солнечных пятен. Как сообщают в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, два крупных активных центра всю первую половину недели будут нацелены на Землю и могут принести сильные магнитные бури.По данным ученых, первый активный центр проявился северу от экватора. Второй – это впечатляющий распад пятна в центре Солнца в первой половине видео."Монолитная структура размером больше планеты Юпитер распадается на куски и "тонет" в солнечном океане", – констатируют в Лаборатории.Отмечается, что сейчас на Землю смотрят сразу два крупных активных центра, нижний из которых остается самым большим в этом году."Практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2-3 суток приведет к фронтальному удару по Земле. Пока обе области молчат", – говорят ученые.И прогнозируют на 30 июня магнитную бурю уровня G1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может построить на Луне атомную электростанциюГде на Марсе можно найти жизньНайден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" Земли
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новости, космос, солнце, астрономия, магнитные бури
Фатальный удар: рекордные пятна на Солнце вызовут магнитный шторм
К Земле идут магнитные бури из-за крупных корональных дыр на Солнце – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым.
К Земле выходит самая крупная за последние пять месяцев группа солнечных пятен
. Как сообщают в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, два крупных активных центра всю первую половину недели будут нацелены на Землю и могут принести сильные магнитные бури.
По данным ученых, первый активный центр проявился северу от экватора. Второй – это впечатляющий распад пятна в центре Солнца в первой половине видео.
"Монолитная структура размером больше планеты Юпитер распадается на куски и "тонет" в солнечном океане", – констатируют в Лаборатории.
Отмечается, что сейчас на Землю смотрят сразу два крупных активных центра, нижний из которых остается самым большим в этом году.
"Практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2-3 суток приведет к фронтальному удару по Земле. Пока обе области молчат", – говорят ученые.
И прогнозируют на 30 июня магнитную бурю
уровня G1.
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