Рейтинг@Mail.ru
Джанкой на севере Крыма полностью обесточен - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260629/dzhankoy-na-severe-kryma-polnostyu-obestochen-1157238514.html
Джанкой на севере Крыма полностью обесточен
Джанкой на севере Крыма полностью обесточен - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Джанкой на севере Крыма полностью обесточен
В Джанкое на севере Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварийной ситуации, восстановить подачу электричества планируется к вечеру. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T10:57
2026-06-29T10:57
джанкой
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
игорь ивин
энергосистема крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145683952_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4b2895faf4649696a2000bee7156d101.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Джанкое на севере Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварийной ситуации, восстановить подачу электричества планируется к вечеру. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.Аварийные службы проводят необходимые ремонтно-восстановительные работы. После их завершения электроснабжение будет возобновляться поэтапно, по мере подключения отдельных участков сети, добавил мэр.Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин ранее сообщил, что в республике сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы.Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два района Крыма без света – когда восстановят подачуВ Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабженияВ Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
https://crimea.ria.ru/20260628/zadachu-energosnabzheniya-kryma-reshat-postavki-topliva-po-zemle-i-moryu---putin-1157231590.html
джанкой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145683952_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_9a6f3b1728700a5f4b398d06ef84a837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанкой, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, игорь ивин, энергосистема крыма
Джанкой на севере Крыма полностью обесточен

Джанкой на севере Крыма остался без света из-за аварии на объектах энергетики

10:57 29.06.2026
 
© КрымэнергоЭнергосистема Крыма
Энергосистема Крыма
© Крымэнерго
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Джанкое на севере Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварийной ситуации, восстановить подачу электричества планируется к вечеру. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.
"В связи с аварийной ситуацией на объектах электроснабжения в городе временно отсутствует электроэнергия. По предварительным данным, восстановить подачу электричества планируется к вечеру", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Аварийные службы проводят необходимые ремонтно-восстановительные работы. После их завершения электроснабжение будет возобновляться поэтапно, по мере подключения отдельных участков сети, добавил мэр.
Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин ранее сообщил, что в республике сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы.
Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два района Крыма без света – когда восстановят подачу
В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения
В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Вчера, 22:13
Задачу энергоснабжения Крыма решат поставки топлива по земле и морю - Путин
 
ДжанкойОтключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрымИгорь ИвинЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:57Джанкой на севере Крыма полностью обесточен
10:47Инвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отели
10:39Народные мстители: в России вспоминают подвиги партизан и подпольщиков
10:27В армии России создается единая система борьбы с БПЛА - Белоусов
10:18Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
10:06ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Ярославле
09:55Два района Крыма без света – когда восстановят подачу
09:40Боролись за свободу – в Крыму отмечают День партизан и подпольщиков
09:33Си Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями
09:16Над Севастополем сбили 29 дронов - произошел пожар и повреждены дома
09:00Объявлен состав жюри конкурса "Сатира без купюр"
08:54Балицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара
08:34Мы победим: как крымчанам бороться с кибератаками в интернете
08:13Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек
07:56Легендарный линкор "Севастополь" – инфографика к годовщине спуска на воду
07:44Более 200 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще ряд регионов
07:39Крымский мост сейчас – обстановка после открытия движения
07:32В Севастополе звучит отбой воздушной тревоги
07:28Си Цзиньпин и Лукашенко провели встречу в Пекине
07:06Крымский мост открыт спустя пять часов
Лента новостейМолния