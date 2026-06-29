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Джанкой на севере Крыма полностью обесточен
Джанкой на севере Крыма полностью обесточен - РИА Новости Крым, 29.06.2026
Джанкой на севере Крыма полностью обесточен
В Джанкое на севере Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварийной ситуации, восстановить подачу электричества планируется к вечеру. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 29.06.2026
2026-06-29T10:57
2026-06-29T10:57
2026-06-29T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Джанкое на севере Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварийной ситуации, восстановить подачу электричества планируется к вечеру. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ивин.Аварийные службы проводят необходимые ремонтно-восстановительные работы. После их завершения электроснабжение будет возобновляться поэтапно, по мере подключения отдельных участков сети, добавил мэр.Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин ранее сообщил, что в республике сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы.Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два района Крыма без света – когда восстановят подачуВ Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабженияВ Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
https://crimea.ria.ru/20260628/zadachu-energosnabzheniya-kryma-reshat-postavki-topliva-po-zemle-i-moryu---putin-1157231590.html
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Джанкой на севере Крыма полностью обесточен
Джанкой на севере Крыма остался без света из-за аварии на объектах энергетики